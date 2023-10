La mort vue de près pendant une trilogie de montagnes américaines

NDLR: L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, Le Journal vous présente les montagnes gravies dans le cadre de ce projet. Voici les montagnes 26, 27 et 28 de son grand défi.

Autant la montagne apporte paix et bonheur à François-Guy Thivierge, autant elle peut l’amener à réfléchir en lui glaçant le sang. C’est exactement cette dualité de sentiments qu’il a vécue sur l’une des trois montagnes spectaculaires gravies sur la côte Ouest américaine, lorsque sa route lui a fait croiser un autre alpiniste qui a péri dans sa quête vers le sommet.

Le défi de gravir 55 montagnes en 55 mois continue de procurer à l’homme d’affaires et alpiniste de Québec son lot d’émotions contradictoires. Cette fois, à deux heures de route de Seattle sur le mont Rainier, il a valsé entre l’émerveillement et le choc. Entre la satisfaction et la désolation. Entre la joie et le désarroi.

Cette montagne, même si elle est loin d’être considérée comme dangereuse comme le K2 ou l’Everest, a néanmoins pris la vie de 90 personnes au fil du temps.

Thivierge, dans le cadre d’un périple dans l’État de Washington et en Californie, a décidé de se lancer dans cette expédition en plus de braver le mont Whitney et le Half Dome.

Sage décision

Quand Thivierge et son comparse Alfred Boivin se sont arrêtés au camp Muise du mont Rainier, à 3300 mètres d’altitude, pour se ressourcer et s’acclimater après plus de 5 heures de marche avec des sacs de 30 kilos, ils ont choisi de retarder le reste de l’expédition d’une journée en raison des forts vents prévus.

Quelques heures avant de partir, ils ont constaté l’énervement de patrouilleurs et ont su qu’un alpiniste avait subi des troubles respiratoires, qui ont mené à un arrêt cardiaque.

Le tandem a entamé l’ascension de 1000 mètres vers 1 h dans la nuit en sachant très bien qu’il risquait de tomber sur le corps, qui ne pouvait être récupéré, car les hélicoptères ne pouvaient voler.

« On a évidemment croisé l’alpiniste décédé, enveloppé dans un sac de couchage. Ça donne des frissons et ça montre comment la vie peut basculer rapidement vers la mort. Ça amène à réfléchir sur les capacités humaines et les limites à ne pas franchir. Il faut respecter la montagne, qui aura toujours raison », confie Thivierge, qui a pris un moment pour se recueillir près du défunt avant d’attaquer le sommet.

Moment enivrant

Poursuivant son chemin, l’aventurier a dû franchir un cratère sur 1 km avant d’atteindre le sommet, dans un état de grâce après les difficiles émotions qu’il avait vécues plus tôt.

« Tout au long, nous avons opté pour un rythme très lent, mais constant. On a planifié pour arriver au sommet avec un incroyable lever de soleil. C’était digne des plus beaux sommets que j’ai faits dans ma vie, que ce soit en Équateur, au Pérou ou au Mexique. J’avais les larmes aux yeux », se remémore-t-il après ce trop-plein de sensations fortes.

Résilience au mont Whitney

Thivierge a ensuite mis le cap au sud, vers la Californie, où le mont Whitney l’attendait du haut de ses 4421 mètres avec les séquoias géants à sa base.

Si l’ascension s’est déroulée à merveille, c’est une autre histoire pour la descente puisque la voie qui devait être empruntée était trop enneigée. Résultat : un long détour de 17 km qui ramenait directement à la voiture et huit autres heures de marche pour retrouver le camp de base, où étaient restés les effets personnels de Thivierge et son acolyte.

« On était toastés en arrivant ! On a été chanceux parce que les autres équipes sont arrivées au camp de base et leurs équipements s’étaient envolés. Pour moi, ça a été une épreuve de résilience. J’ai rarement eu autant mal aux jambes et au dos », témoigne le grimpeur d’expérience.

Petite frousse au Half Dome

Après le Whitney, direction le Half Dome, la célèbre montagne qui est représentée sur le logo de la compagnie The North Face. Lors d’une brève escalade d’acclimatation, le compagnon de cordée de Thivierge a fait une chute qui l’a laissé avec des points de suture.

Heureusement, l’ascension de la paroi Snake Dike s’est ensuite bien passée, malgré quelques appréhensions reliées au passé de Thivierge en ces lieux.

« C’est l’une des montagnes les plus spectaculaires au monde. Je l’avais dans ma liste du défi des 55 parce que je l’avais tentée en 2012 et j’avais vu la chute mortelle d’un Autrichien qui m’avait dépassé. Ça avait mis fin à mon parcours, et je voulais le refaire.

« C’est une voie d’escalade où il y a peu de protection. Des chutes de 200 ou 300 pieds sont possibles. Techniquement, ce n’est pas si difficile, mais le risque est élevé », note l’alpiniste, qui se réjouit des « moments croustillants et des moments de doute » vécus dans sa trilogie américaine.

CAP SUR LES MONTAGNES

Mont Rainier

Altitude : 4394 m

Pays : États-Unis

Région : À 2 h de Seattle, dans l’État de Washington

Première ascension : 1870

Ascension : 1000 m

Durée : 9 h

Mont Whitney

Altitude : 4421 m

Pays : États-Unis

Région : Parc national de Sequoia, en Californie

Première ascension : 1873

Ascension : 1900 m

Durée : 15 h

Half Dome

Altitude : 2693 m

Pays : États-Unis

Région : Vallée du Yosemite, en Californie

Première ascension : 1875

Ascension : 1450 m

Durée : 13 h

