Laval: Accident de Spyder en pleine formation

Un homme de 79 ans était dans un état critique dimanche matin après un accident de la route survenu à Laval alors qu’il suivait une formation pour conduire une moto de type Spyder.

L’accident est survenu peu après 8h30 sur le boulevard des Mille-Îles. Le conducteur aurait foncé dans le fossé avant de tomber dans le vide. Ce dernier a été gravement blessé, a indiqué Stéphanie Beshara, porte-parole du Service de police de Laval.

La scène a été protégée afin de permettre aux enquêteurs d’en faire l’analyse et de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.