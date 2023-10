Les 49ers, meilleure équipe de la NFL

On ne gagne pas le Super Bowl en octobre, mais à l’heure actuelle, il n’y a pas une équipe qui semble plus près du Saint-Graal que les 49ers de San Francisco.

Toute la semaine, on parlait du duel face aux Cowboys de Dallas comme d’un choc au sommet dans la conférence nationale. Finalement, il n’y a pas eu de choc et encore moins au sommet dans une domination totale et complète des 49ers au compte de 42-10.

Les Cowboys s’amenaient dans la rencontre avec la défense numéro un dans la ligue en termes de points accordés. Les 49ers ont pourtant sauvagement piétiné cette défense en inscrivant plus de 30 points dans un cinquième match de suite pour ouvrir la saison, une première dans l’histoire de la franchise.

Le jeune quart-arrière Brock Purdy a connu son premier match en carrière de quatre passes de touchés. On y reviendra plus tard...

L’ailier rapproché George Kittle a quant à lui connu son premier match de trois touchés. Les receveurs de passe sont non seulement talentueux, mais extrêmement physiques.

Même dans un rare match où Christian McCaffrey n’a pas été un monstre par la course, le jeu au sol a trouvé le moyen d’amasser 140 verges.

Et la défense dans tout ça? Trois interceptions aux dépens de Dak Prescott, un échappé provoqué et trois sacs du quart résument l’anéantissement brutal imposé aux Cowboys dépourvus de solutions. Le secondeur Fred Warner (huit plaqués, une interception, un sac du quart, un échappé provoqué) a beau être reconnu, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas apprécié à sa juste valeur.

Dans ce duel qui n’en fut pas un, les 49ers ont été l’équipe la plus agressive, la plus physique, la plus intimidante. Ils ont cassé toute forme de volonté chez les Cowboys à force de les frapper et de leur faire payer le prix. Une vraie bonne fessée!

Getty Images via AFP

Purdy s’élève

Revenons un instant sur le cas de Brock Purdy. Est-ce parce qu’il a été le dernier choix au repêchage de l’an dernier qu’autant d’amateurs et d’analystes dans les médias continuent de douter de lui?

Oui, il y a ceux qui se régalent de son histoire, mais il y a aussi ceux qui affirment que Purdy n’a fait que tomber à la bonne place au bon moment, dans un club paqueté et dirigé par un gourou offensif en Kyle Shanahan.

C’est très réducteur comme façon de voir les choses. Il est évident que Purdy est tombé dans un environnement idéal en étant entouré des Trent Williams, Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Aiyuk et George Kittle, mais il mérite plus de considération.

Il n’a toujours pas perdu un match comme partant, en excluant celui où il s’est détruit le coude, en finale de conférence face aux Eagles en janvier dernier.

Dans neuf de ses 12 matchs complets comme partant, il a lancé au moins deux passes de touchés. Le pire, c’est qu’il continue de s’améliorer. Il a réussi 72,1% de ses passes cette saison, une amélioration de 5% par rapport à la saison dernière. Il n’a toujours pas été victime d’une interception cette saison. Un seul autre quart-arrière partant peut en dire autant, soit un autre jeune fort prometteur, CJ Stroud, des Texans.

Quant à l’argument qui dit que Purdy n’est que la marionnette de Shanahan avec son schéma offensif favorable, il faudrait expliquer pourquoi Jimmy Garoppolo, malgré son expérience beaucoup plus vaste, n’a pas eu un impact aussi grand. Ni tous les autres qui ont été appelés à jouer dans les dernières années sous les ordres de Shanahan, qu’il s’agisse de Josh Johnson, Nick Mullens, CJ Beathard, Trey Lance ou autres.

Et n’allez surtout pas croire que Purdy n’est qu’un game manage, comme le veut l’expression pour désigner les pivots conservateurs. Face aux Cowboys, sur les passes de 10 verges et plus dans les airs, il a été 7 en 10 pour 166 verges et trois touchés.

Bref, les Niners semblent vraiment avoir mis la main sur un joyau.

Devant la compétition

Les 49ers demeurent donc invaincus, tout comme les Eagles. Évidemment qu’il faut aussi considérer les Eagles comme des prétendants sérieux, mais force est de constater qu’ils n’écrasent pas la compétition comme le font les Niners, qui ont battu quatre de leurs cinq rivaux par au moins 18 points. Les Cowboys sont aussi considérés comme sérieux, mais ils viennent de manger une méchante bouchée d’humilité!

Dans la conférence américaine, il y a bien entendu les Chiefs, mais il y a quelques questionnements sur l’attaque, qui n’a franchi la barre des 30 points qu’une fois. L’attaque des Dolphins a fait ses preuves, mais la défense est-elle de calibre de championnat? Les Bills sont ravagés de blessures et manquent de constance.

La vérité est que rien n’est gagné pour les 49ers, mais que s’il fallait parier maintenant, c’est vraiment l’équipe à battre.

5 MOMENTS CLÉS

1. Cours, De’Von, cours!

Getty Images via AFP

Les Dolphins ont définitivement réussi un vol en troisième ronde du dernier repêchage en mettant la main sur le porteur de ballon De’Von Achane. Celui-ci a encore démontré son hallucinante vitesse lorsqu’il a inscrit un touché sur une course de 76 verges lors de laquelle il a filé comme le vent. D’ailleurs, il en est à trois matchs de suite d’au moins 100 verges au sol et un touché, une première pour un porteur recrue depuis Mike Anderson avec les Broncos, en 2000. Achane, qui a amassé 151 verges au sol face aux Giants, a inscrit sept touchés à ses quatre premiers matchs dans la NFL, du jamais-vu dans l’ère du Super Bowl.

2. Tel père, tel fils

Getty Images via AFP

Quand l’attaque dort, le réveil doit venir de la défense ou des unités spéciales. Pour les Steelers, le premier coup pour éveiller les troupes est venu lorsqu’un dégagement des Ravens a été bloqué dans leur zone des buts, provoquant un touché de sûreté. Le jeu le plus important s’est toutefois produit deux séries plus tard. Avec les devants par 10-8, les Ravens avaient l’occasion de mettre le match hors de portée. À la porte des buts, Lamar Jackson a vu sa passe interceptée par Joey Porter Jr, le fils du légendaire secondeur Joey Porter, qui avait lui aussi le don de réaliser de gros jeux pour les Steelers. Pittsburgh a repris le ballon pour ensuite aller inscrire le touché qui s’est avéré victorieux, quand Kenny Pickett a rejoint George Pickens sur 41 verges.

YOU CAN'T MAKE THIS STUFF UP!!!! pic.twitter.com/tmD8wmX6vo — NFL (@NFL) October 8, 2023

3. Le roi freiné

Getty Images via AFP

Les Titans et les Colts se sont livrés une chaude bataille. Un facteur déterminant dans la victoire des Colts est survenu au quatrième quart lorsqu’ils s’accrochaient à une avance de 20-16. Les Titans progressaient avec le ballon lors d’une productive poussée offensive de 70 verges quand le ciel leur est tombé sur la tête. En situation de quatrième essai et une verge à franchir, ils ont opté pour la décision logique avec une course de leur cheval, Derrick Henry. Le roi Henry a toutefois été stoppé et les Colts ont ensuite à leur tour orchestré une séquence de 84 verges qui a grugé sept minutes et lors de laquelle ils ont ajouté un placement à leur coussin.

4. Un vol signé Hutchinson

Getty Images via AFP

L’ailier défensif des Lions Aidan Hutchinson connaît un essor phénoménal à sa deuxième saison dans la NFL. Non seulement il est parmi les meneurs pour les pressions appliquées sur les quarts-arrières, mais il réalise des gros jeux de toutes les façons possibles. Ce fut encore le cas face aux Panthers quand il a réussi une interception très athlétique en saisissant le ballon à une main sur une passe voilée de Bryce Young destinée à Ian Thomas. Hutchinson est le troisième joueur de l’histoire avec au moins 10 sacs et au moins quatre interceptions à ses deux premières saisons, après Shaquille Leonard (Colts) et Brian Urlacher (Bears).

5. Les Jets ferment la porte

Getty Images via AFP

Les Broncos sont incapables d’acheter une victoire. Tirant de l’arrière par 24-21 en fin de rencontre contre les Jets, ils menaçaient en s’approchant du milieu de terrain quand leur rêve a pris fin. Le quart-arrière Russell Wilson a tenté de fuir la pression, mais Quincy Williams l’a rejoint et lui a fait perdre le ballon. Filant le long des lignes de côtés, Bryce Hall a saisi la balle au bond pour la ramener dans la zone des buts et donner une priorité de 31-21 aux Jets. C’était une victoire attendue, eux qui n’avaient pas gagné depuis la première semaine.

QUINCY WILLIAMS LOOKS A LOT LIKE HIM.#NYJvsDEN on CBS pic.twitter.com/YSy4Q03PXi — New York Jets (@nyjets) October 8, 2023

LES GAGNANTS DE LA SEMAINE

1. Les Jaguars

L’air de Londres a fait le plus grand bien aux Jaguars. Ils se sont pointés en Angleterre la semaine dernière avec une fiche d’une victoire et deux défaites. Ils repartent vers Jacksonville avec un dossier de trois victoires et deux défaites, dont une grosse performance face aux Bills dans un gain de 25-20.

2. Zack Moss

Quelques jours après que les Colts se soient finalement entendus pour une prolongation de contrat avec leur porteur étoile Jonathan Taylor, c’est un autre porteur qui a rappelé qu’il ne fallait pas l’oublier. Zack Moss a brillé avec une récolte de 165 verges et deux touchés dans la victoire de 23-16 face aux Titans.

3. Desmond Ridder

Le quart-arrière des Falcons n’a pas reçu beaucoup d’amour en ce début de saison, avec raison. Tandis que de plus en plus de partisans réclamaient un changement, il a répondu avec son meilleur match en carrière dans la victoire de 21-19 contre les Texans, avec 329 verges, une passe de touché et un autre majeur au sol. Il a au moins le mérite de s’accrocher.

4. Ja’Marr Chase

La semaine dernière, le receveur des Bengals s’est plaint qu’il devrait avoir plus le ballon parce qu’il était toujours ouvert. Il faut croire qu’il avait raison puisqu’il a joué un grand rôle dans la victoire de 34-20 face aux Cardinals avec 15 réceptions pour 192 verges et trois touchés.

5. Haason Reddick

Les meilleurs se lèvent dans les moments importants. C’est ce que le secondeur extérieur des Eagles Haason Reddick a fait en étouffant le dernier souffle des Rams avec deux sacs du quart successifs sur des situations de troisième et quatrième essai.

LES PERDANTS DE LA SEMAINE

1. Les Giants

C’est une chose de perdre, mais c’en est une autre de mettre la vie de leur quart-arrière en danger à chaque semaine. Dans la défaite de 31-16 face aux Dolphins, Daniel Jones a été victime de six sacs du quart et a quitté après avoir subi une blessure au cou. Les Giants ont donné 18 sacs en deux semaines. Dix-huit!

2. Les Patriots

Les Pats sont méconnaissables! Une semaine après avoir subi la pire défaite de sa carrière, par 35 points face aux Cowboys, Bill Belichick a cette fois subi sa pire dégelée à vie à la maison, par 34-0 face aux Saints. Les Pats ont inscrit un touché offensif lors des trois derniers matchs.

3. Les receveurs des Ravens

Pauvre Lamar Jackson! Le sommaire laisse croire qu’il a connu un match ordinaire (22 en 38, 236 verges, aucun touché, une interception) dans la défaite de 17-10 face aux Steelers, mais ses receveurs ont été pitoyables en échappant sept passes. Honte à eux!

4. Les Bills

La défaite contre les Jaguars, combinée à la victoire des Dolphins, fait mal. Ce qui fait mal par-dessus tout, c’est la blessure à un genou qu’a subie l’excellent secondeur Matt Milano. Une semaine après la perte de Tre’Davious White, c’est deux énormes pertes défensives coup sur coup.

5. Les Vikings

Non seulement les Vikings se retrouvent dans une situation misérable avec une fiche d’une victoire et quatre défaites, mais dans le revers de 27-20 face aux Chiefs, ils ont perdu les services de Justin Jefferson en raison d’une blessure à la jambe. À suivre...