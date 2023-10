Les États-Unis débloquent une aide supplémentaire pour Israël

L'administration du président Joe Biden va envoyer de l'aide supplémentaire à Israël, allié historique de Washington frappé par des attaques du Hamas palestinien, a annoncé dimanche la Maison-Blanche, les détails de ce soutien renforcé étant attendus dans la journée.

• À lire aussi: Américains enlevés en Israël: «Il y en a, mais je n'ai pas de détails»

• À lire aussi: Tout ce qu'il faut savoir sur l'offensive du Hamas contre Israël

«Le président a ordonné un soutien supplémentaire à Israël à la suite de l'assaut terroriste sans précédent du Hamas», a déclaré l'exécutif américain dans un bref communiqué.

Joe Biden est tenu informé de la situation et des responsables de la Maison-Blanche restent en contact avec les responsables israéliens, a-t-on ajouté de même source.

«Nous sommes en train de regarder les nouvelles demandes spécifiques des Israéliens. Je pense que vous allez probablement en savoir plus à ce propos aujourd'hui», a déclaré auparavant sur CNN le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

AFP

Les contacts au plus haut niveau entre responsables américains et israéliens se sont multipliés après une offensive surprise lancée de la bande de Gaza par le mouvement islamiste palestinien, et les deux parties ont en particulier eu une «discussion approfondie» sur les besoins d'aide militaire, avait indiqué samedi soir un haut responsable de la Maison-Blanche.

Il avait expliqué qu'une annonce côté américain était possible dès dimanche, mais reconnu une situation institutionnelle compliquée pour l'exécutif, puisque l'une des deux chambres du Congrès est paralysée après la destitution de son chef républicain la semaine dernière.

M. Blinken a rappelé dimanche sur CNN que le président Barack Obama avait signé en 2016 un accord avec Israël «pour fournir 3,8 milliards de dollars d'aide militaire par an».

Le secrétaire d'État a également fait part d'informations selon lesquelles des Américains seraient parmi les victimes des attaques, «nous travaillons à vérifier cela», a-t-il déclaré.

Getty Images via AFP

L'ambassadeur israélien aux États-Unis Michael Herzog a de son côté indiqué que des citoyens américains se trouvaient parmi la centaine de personnes, civils et militaires, enlevés en Israël par des combattants du Hamas venus de la bande de Gaza.

«L'ensemble de l'exécutif (américain) s'est impliqué avec l'ensemble de la région, et au-delà, pour construire le soutien à Israël et pour s'assurer que chaque pays utilise tous les moyens qu'il a, toute l'influence qu'il a, pour un retrait du Hamas et s'assurer que le conflit n'éclate pas dans d'autres endroits», a également déclaré Antony Blinken sur la chaîne ABC.

Interrogé sur une possible intention du Hamas de déclencher les hostilités afin de torpiller les discussions — soutenues par Washington — visant à une normalisation diplomatique entre Israël et l'Arabie saoudite, le secrétaire d'État a répondu: «Cela pourrait fait partie des motivations. Regardez, qui s'oppose à la normalisation? Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran. Donc ce ne serait pas une surprise».

Le bilan de la guerre entre le Hamas et Israël a grimpé dimanche à 370 morts dans la bande de Gaza et «plus de 600» en Israël, selon les derniers bilans des autorités, auxquels s'ajoutent des milliers de blessés.