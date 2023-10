Listes d’attente en santé mentale: le ministre Lionel Carmant promet des renforts

Jusqu’à 500 professionnels de plus formés chaque année pour aider en première ligne, des services sans rendez-vous offerts dans les CLSC et des équipes volantes en région, notamment pour la DPJ : le ministre Lionel Carmant promet des renforts pour diminuer les délais dans le domaine de la santé mentale.

Au CLSC Sainte-Catherine, en plein cœur du centre-ville de Montréal, des intervenants offrent des soins psychologiques accessibles immédiatement, à l’image de l’urgence pour un hôpital.

« On veut reproduire ça à travers le Québec », confie le ministre responsable des Services sociaux en entrevue avec notre Bureau parlementaire. L’initiative s’inscrit dans une démarche plus vaste pour ramener les services en santé mentale dans les CLSC du Québec, une offre souvent délaissée au cours des dernières années.

Toutefois, les patients devront s’habituer à ne plus rencontrer systématiquement un psychologue. À l’image des médecins qui ont délégué plusieurs actes aux super infirmières ces dernières années, le ministre Carmant veut mettre à contribution d’autres professionnels.

Déléguer des actes

« Il faut ouvrir à plus que juste le psychologue et le psychiatre. Quand on est en situation de détresse, surtout quand on vit une situation ponctuelle, il y a beaucoup d’autres personnes qui peuvent venir nous aider », souligne-t-il.

Ce décloisonnement des professions fait partie des négociations en cours avec les syndicats du secteur public, tout comme une bonification importante des salaires des psychologues dans le réseau public.

Photo Stevens LeBlanc

Ainsi, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmières cliniciennes ou spécialisées, notamment, pourront participer au soutien psychosocial. Un psychologue ou un psychiatre, présent quelques jours par semaine, prendra en charge les cas les plus lourds.

Valoriser les bacheliers

Pour bonifier cette main-d’œuvre en première ligne, Québec compte modifier dès l’an prochain le baccalauréat en psychologie afin que celui-ci offre désormais une approche clinique.

« Parce que le bac en psychologie, actuellement, c’est quelque chose de très théorique qui ne donne pas vraiment d’expertise. Il n’y a pas de stages. Les gens qui sortent du bac en psycho, ils doivent faire autre chose. Maintenant, ils vont pouvoir commencer à travailler parce qu’ils vont être exposés à la clinique », explique le ministre Carmant.

Québec répond ainsi à une des recommandations du rapport de l’ex-ministre Hélène David sur la formation en psychologie. Présentement, les universités forment des milliers de diplômés au premier cycle, mais seule une poignée ira jusqu’au doctorat pour exercer comme psychologue.

« Je pense que ça pourrait ajouter, facilement, 500 personnes par année dans le réseau », évalue Lionel Carmant.

Photo d'archives

Au sujet d’une autre recommandation du rapport David – former 100 psychologues de plus par année –, le ministre souligne que le dossier est entre les mains de sa collègue à l’Enseignement supérieur. « Ça semble très réalisable », estime toutefois M. Carmant, selon qui Québec n’aura pas d'autre choix que de former plus de psychologues.

Santé Québec

Finalement, le ministre mise aussi sur la création de l’agence Santé Québec, pilotée par son collègue Christian Dubé, pour permettre une plus grande mobilité du personnel en créant un employeur unique dans le réseau de la santé.

Déjà, des psychologues et psychiatres des grands centres prennent en charge des clientèles des régions éloignées, soit par visioconférence, soit en se déplaçant sur place. Mais les employés syndiqués, accrédités auprès d’un établissement de santé, n’ont pas la même latitude.

Le ministre ne cache pas sa déception devant une initiative d’équipes volantes, à la Direction de la protection de la jeunesse, mise sur pause après une levée de boucliers du syndicat. Les travailleuses sociales, volontaires, provenaient pourtant d’endroits où les listes d’attentes avaient été vidées, fait-il remarquer.

« Santé Québec va venir briser ça, avec un employeur unique, et on va pouvoir aller aider beaucoup plus facilement », affirme M. Carmant.

Ressources Ressources Vous avez besoin d’aide ? Composez le 811 et choisissez l’option 2

Pour trouver une ressource en santé mentale : sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/sante-mentale/

Accompagnement pour les proches d’une personne vivant un enjeu de santé mentale : avantdecraquer.com

Pour trouver un organisme communautaire, composez le 211