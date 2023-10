Panique et cris de mort: les fêtards ont eu peur

Au lendemain de l’effondrement d’une passerelle qui a fait officiellement une douzaine de blessés au centre de congrès du Mont-Sainte-Anne, plusieurs questions sont demeurées sans réponse alors que des témoins admettaient avoir eu très peur.

« Je tremblais quand c’est arrivé [...] tout de suite, ma réflexion a été de me demander s’il y avait des gens en dessous, si je connaissais quelqu’un », déplore IIona Lafitte.

Présente pour cette soirée festive organisée en marge de la Coupe du monde de vélo de montagne, l'étudiante de 24 ans était sur la passerelle lorsque l’accident s’est produit.

« J’ai vu la plateforme s’effondrer devant moi, j’étais à une planche de tomber », explique-t-elle.

«Un moment donné t’es juste, ça tombe, ça tombe, puis pow! T’arrives à terre, puis là tout le monde tombe sur tout le monde. Les cris... c’est des cris de mort. Vraiment, je pense c’est ça qui m’a le plus affectée», a déclaré une jeune femme sur les ondes de TVA Nouvelles.

Trop de monde ?

Selon des témoins, il s’agissait d’une soirée bien arrosée et très populaire alors qu’environ 60 000 personnes devaient parcourir le site de compétition ce week-end.

D’autres ont remis en question le nombre de personnes présentes à la fête par rapport à la capacité d’accueil des installations.

IIona Lafitte rapporte que les gens attendaient tout simplement pour entrer à l’intérieur du centre et qu’ils étaient « beaucoup pour ce que la plateforme pouvait soutenir ».

Selon la productrice déléguée de la Corporation événements d’été de Québec Marie-France Couture, l’engendrement d’une file d’attente trop longue serait à l’origine du drame.

«Étant donné que c’est un endroit festif où on vend de l’alcool, on avait mis en place un contrôle d’accès assez strict pour éviter de laisser entrer des mineurs. Ce contrôle d’accès a fait en sorte qu’une file d’attente s’est créée sur la passerelle [...]. Il y avait à notre estimation une quarantaine de personnes sur cette passerelle, et à 9h30 elle s’est effondrée», a-t-elle expliqué.

Moment de panique

«Ça s’est passé comme en un éclair, tout est tombé. Je me rappelle avoir vu mon frère de haut. Il était en bas et il me regardait, il a essayé de me faire un signe de pouce en l’air pour me dire qu’il était correct [...] Et là je suis mis comme à capoter», explique Florence Harvey.

Son frère Francis a été blessé à la tête en tombant et son amie Béatrice a eu la jambe écorchée et elle saignait après l’accident.

D’ailleurs, si une douzaine de blessés ont été transportés à l’hôpital, le nombre de personnes soignant des blessures mineures comme des ecchymoses et des contusions était beaucoup plus élevé, mais sans conséquences graves.

Mauvaise presse

Même si le centre des congrès n’est pas opéré par le Resorts of the Canadian Rockies, mais plutôt par les gestionnaires de l’hôtel Delta, c’est une autre tuile qui tombe sur l’entité du Mont-Sainte-Anne.

«C’est dommage de voir qu’il y a autant de choses qui brisent en si peu de temps parce que c’est une belle montagne », affirme IIona Lafitte qui adore l’endroit.

Rappelons qu’en décembre 2022, une télécabine de la station de ski s’était écrasée avant le début d’une journée qui s’annonçait très achalandée.

Par miracle, personne n’a été blessée, mais le Mont-Sainte-Anne a dû être fermé pendant plusieurs jours.

En février 2020, une vingtaine de skieurs avaient subi des fractures ou des chocs nerveux lorsque les télécabines se sont brusquement arrêtées au point de se balancer jusqu’à 180 degrés.

Au moment de publier, Sébastien Roy, le directeur général de l’hôtel Delta et du Centre des congrès mont Sainte-Anne n’avait pas retourné les appels du Journal.

- Avec la collaboration de Marianne Langlois