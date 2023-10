Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 9 octobre qui valent le détour.

Football: Rouge et Noir d’Ottawa c. Alouettes de Montréal

PHOTO FOURNIE PAR LA LCF.CA, GREG FULMES

Les Alouettes ont repris du poil de la bête récemment. Le club montréalais a remporté ses deux derniers matchs, la plus récente victoire étant justement contre le Rouge et Noir. La formation ottavienne, elle, n’a qu’un succès à ses neuf dernières sorties, et n’a que quatre gains cette saison. Si le passé est garant du futur, on devrait voir une nouvelle fois les Alouettes s’imposer. Ceci étant dit, cela pourrait être plus serré que prévu. Mis à part le tout dernier duel entre les deux équipes qui s’était terminé avec 17 points d’écart, il n’y a jamais eu une différence de plus de sept points au pointage final depuis le 10 octobre 2022.

Prédiction: Écart de points +6 Ottawa – 1,90

Football: Green Bay Packers c. Raiders de Las Vegas

Getty Images via AFP

Les Packers se déplacent à Las Vegas dans un match qui s’annonce clairement à l’avantage des premiers cités. Les Raiders ne sont tout simplement pas à la hauteur cette saison, eux qui n’ont gagné qu’une seule fois en quatre matchs, et c’était contre les Broncos de Denver lors de la première joute de la saison. Green Bay pourrait compter sur des renforts importants comme Elgton Jenkins et Jaire Alexander. Ne vous fiez pas à leur fiche mitigée, puisque l’équipe a enregistré plusieurs absents de taille. Ainsi, il est difficilement imaginable que les Packers échappent la victoire.

Prédiction: Écart de points -1,5 Green Bay – 2,15

Baseball: Braves d’Atlanta c. Phillies de Philadelphie

Getty Images via AFP

Les Phillies ont été excellents lors du premier match entre les deux équipes, samedi. Les Braves ont été blanchis, ce qui n’était arrivé que trois fois durant le calendrier régulier. Le lanceur Zack Wheeler de Philadelphie est en grande forme par les temps qui courent, ce qui n’est pas le cas de son vis-à-vis Max Fried, qui n’a pas joué depuis le 21 septembre dernier. Le club de Philadelphie pourrait donc profiter de cette situation pour prendre une avance de 2 à 0.

Résultat: Victoire des Phillies de Philadelphie – 2,30