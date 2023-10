«Révolution»: Il a appris à danser dans la rue

Les maîtres de Révolution ont été enchantés par le numéro de Waldo, dimanche soir, qui mélangeait de l’électro, de la pop, du break et du locking, avec une ambiance musicale évocatrice des années 1970.

La folie du danseur de 30 ans s’est littéralement emparée des trois maîtres. « Tu sais donner un beau spectacle avec une technique en arrière. Le funk était là ! » s’est exclamée Mel Charlot.

Il est dans le milieu de la danse depuis près de 15 ans, mais Waldo, de son vrai prénom Waldir, n’a jamais suivi un seul cours. « J’ai véritablement appris à danser dans la rue. J’ai vu un gars faire de l’électro, je l’ai regardé, et je me suis mis à faire. Je suis de la génération où YouTube commençait, je me suis mis à regarder des vidéos et c’est comme ça que j’ai appris. Ensuite, j’ai commencé à faire des compétitions, j’ai pratiqué et je suis rendu là. »

Son style de danse est indéfinissable, car il mélange divers mouvements empruntés au break, au locking et au popping. « Je crée ma propre sauce avec tout ça. Mon but est d’explorer le plus possible et d’amener mon style personnel à un autre niveau. Et surtout, toujours de ramener le bonheur, la joie, l’énergie, la musique funky des années 1970-80. »

Son but dans l’émission est de se rendre en finale et de gagner la saison. « J’ai envie de laisser une trace, de faire ma marque. Je suis très compétitif, je veux gagner, mais je veux aussi accomplir quelque chose. Dans ma carrière, ce qui m’intéresse le plus, c’est mon héritage, ce que je vais laisser comme marque. Je vais donc essayer de me rendre le plus loin possible. »