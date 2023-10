Sober October: un défi aux bénéfices multiples

Un meilleur sommeil, une peau plus belle, moins de risque de cancer : voici les bénéfices qui attendent les personnes qui choisissent d’être sobres.

Ainsi le «Sober October» - qui consiste à rester sobre tout le mois d’octobre – pourrait vous éviter bien plus qu’une gueule de bois.

Ce n’est plus un secret, les experts s’entendent pour dire que l’alcool a des incidences sur la santé, et les études le prouvent!

Sommeil et santé mentale

D’abord, dans la première semaine de sobriété, c’est le sommeil qui s’améliorera et donc les matins seront plus faciles, a rapporté le «Dailymail».

«Bien que certaines personnes trouvent que boire de l’alcool les aide à s’endormir plus rapidement, cela perturbe l’étape importante du sommeil paradoxal, ce qui vous laisse fatiguer le lendemain, quelle que soit la durée de votre séjour au lit», a expliqué Karen Tyrell, PDG de l’association caritative Drinkaware, au média britannique.

Cette dernière a également indiqué qu’arrêter de boire pourrait avoir une incidence sur la santé mentale, réduisant les risques de dépression et d’anxiété.

Meilleure hydratation et peau plus radiante

Étant donné que l’alcool est un diurétique – c’est-à-dire qu’il donne envie d’uriner plus souvent – la sobriété favorise une meilleure hydratation et par le fait même une peau plus radiante.

De plus en seulement quelques semaines, il est possible de voir des bénéfices sur la balance.

«Une pinte de bière blonde typique contient le même nombre de calories qu'une tranche de pizza, et un grand verre de vin la même chose qu'une coupe glacée. Par conséquent, ne pas boire facilite le maintien d'un poids santé», a indiqué Mme Tyrell.

Autres effets sur la santé

À plus long terme, ne pas boire d’alcool aide à diminuer les risques de maladies plus graves, comme le cancer ou autres maladies du foie.

«Même si le foie est un organe résilient qui peut se rétablir après une lésion, les risques de développer un cancer du foie ou une cirrhose du foie commencent à de faibles niveaux de consommation d'alcool et augmentent à mesure que vous buvez», a précisé la PDG de Drinkaware.