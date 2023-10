«Trust » : ce roman a remporté le prix Pulitzer et on comprend pourquoi

Avec Trust, l’écrivain d’origine argentine Hernan Diaz signe un brillant roman gigogne qui a remporté cette année le prix Pulitzer. À découvrir sans faute.

Trust, le second roman de l’écrivain Hernan Diaz, est franchement particulier. Et pas seulement parce qu’il a été couronné par le Pulitzer. S’ouvrant sur l’histoire d’un homme devenu immensément riche au tournant du siècle dernier, il nous plonge tête première dans le monde de la haute finance... sans que ce soit opaque, dur à suivre ou soporifique. On a été les premiers surpris, cours boursiers et spéculations ne faisant habituellement pas partie de nos thèmes de prédilection !

« Ma première impulsion a été de penser à une personne extrêmement aisée, explique Hernan Diaz, qu’on a pu joindre chez lui à New York. Je ne suis pas un magnat, mais j’ai supposé qu’une telle personne avait accès à tout ce qu’elle voulait (aux gens, aux expériences, aux lieux, etc.). D’un autre côté, je me suis dit que ce genre de personne devait aussi sûrement ressentir un profond sentiment d’isolement et j’ai trouvé étrange de voir coexister ces deux extrêmes – accès total à tout et solitude. Pour moi, ç’a été le début de Trust.

« Ensuite, poursuit-il, j’ai fait ce que je fais toujours lorsque je démarre un projet : m’informer, lire sur le sujet qui m’intéresse, et j’ai été très étonné de découvrir qu’il n’y avait pas beaucoup de romans américains axés sur l’argent. Dans une culture qui glorifie le fric et qui l’élève à une dimension quasi mystique, ça m’a paru bizarre. Ça semble être tabou dans la fiction et c’est là que j’ai su que je voulais vraiment écrire ce livre. »

Univers masculin

En faisant ses recherches, Hernan Diaz a découvert autre chose d’assez dérangeant. Cette fois sur les femmes.

Photo fournie par les Éditions de l’Olivier

« Elles ont été complètement exclues du monde de la finance, dit-il. Par exemple, savez-vous quand la première femme a été admise à la bourse de New York ? En 1975 seulement. Cette forme d’exclusion et de ségrégation a été présente tout au long de l’histoire de la civilisation. L’argent a été l’apanage de l’homme. Et je crois que les conséquences sur les plans social, environnemental et politique sont immenses. C’est la raison pour laquelle j’ai été si préoccupé par la question des voix, dans le roman. J’ai pensé qu’il serait plus intéressant que le lecteur fasse l’expérience de cette forme d’exclusion, de ce que cela signifie de ne pas avoir de voix, de ce que cela signifie de se faire crier dessus en tournant les pages. Le livre est donc une tentative de mettre en scène, de faire vivre ces voix au lieu de les présenter de façon monographique. »

Tel qu’on le disait plus haut, il y aura donc d’abord l’histoire de Benjamin Rask, un génie des maths peu sociable de nature qui trouvera le moyen de bâtir l’une des plus grosses fortunes des États-Unis. Guidé par un flair hors-norme, il parviendra à enregistrer des bénéfices phénoménaux même pendant la crise financière de 1893, la panique bancaire de 1907 ou le fameux krach boursier de 1929. Et afin de ne plus passer pour un excentrique semi-reclus, il épousera Helen Brevoort, une femme hyper intelligente qui mettra son argent à profit en organisant des activités philanthropiques tournées vers les arts, la musique et les maladies mentales.

Voilà pour la première partie, qui se présente sous la forme d’un court roman. « Lorsque j’ai réalisé que la question des voix était importante, j’ai eu envie de faire un roman dans le roman qui allait très clairement parler d’un magnat existant vraiment, précise Hernan Diaz. Sauf que ce magnat sera terriblement embarrassé par la façon dont il va être dépeint dans la fiction et supposant à juste titre que tous les lecteurs devineront qu’il s’agit de lui, il répondra par une autobiographie. »

Plusieurs parties

La deuxième partie, intitulée « Ma vie », sera ainsi signée par un certain Andrew Bevel... qui est loin d’avoir les talents d’écriture de Hernan Diaz !

Souvent incomplet ou maladroit, son texte nous offre une autre version de sa fulgurante ascension dans le milieu des affaires. Et surtout, il jette un éclairage différent sur son épouse qui, dans le monde réel, ne s’appelle pas Helen, mais Mildred.

On ne peut pas vraiment parler des deux parties suivantes sans divulgâcher de précieux éléments de l’histoire.

Par contre, on tient à ajouter que chacune d’elles rebat complètement les cartes. Et que le résultat est brillant.