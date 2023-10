Un adulte sur trois à risque de développer cette nouvelle maladie cardiaque

Des chercheurs américains ont découvert une nouvelle sorte de maladie cardiaque et le tiers des adultes seraient à risque de la développer, rapporte le Daily Mail.

Le syndrome cardiovasculaire rénal métabolique (CRM) est l’entrecroisement d’une maladie rénale, d’un trouble métabolique tel que le diabète de type 2 ou l’obésité, ainsi qu’une maladie cardiaque.

Découvert par l’American Heart Association (AHA), le CRM est plus exactement une nouvelle façon de concevoir comment plusieurs troubles de santé peuvent avoir un effet les uns sur les autres.

D’après l’AHA, un adulte américain sur trois possède au moins trois éléments qui lui confèrent un risque élevé de développer cette maladie.

Selon le Dr Chiadi Ndumele, auteur principal de l’étude sur le CRM, 90 % des adultes sont sur le spectre de cette maladie. Le haut taux d’obésité et de diabète de type 2 aux États-Unis est le principal facteur de risque de développer le CRM.

Selon les Centers of Disease Control and Prevention (CDC), 42% des adultes américains sont obèses, soit plus de 37 millions de personnes. S’ajoute à ce chiffre le taux d’obésité chez les enfants qui atteint les 20%.

Les médecins de l’AHA espèrent qu’en définissant le CRM, les gens pourront obtenir un diagnostic et un traitement plus rapidement.

Les 5 niveaux de risque du CRM

Niveau 0

Aucun facteur de risque. Ces personnes ont habituellement une alimentation équilibrée, un poids santé et ne fument pas.

Niveau 1

Ces personnes peuvent être en surpoids, avec un excès de gras abdominal. Elles peuvent être en situation de prédiabète. Si vous êtes à ce niveau, il est recommandé de perdre 5% de votre masse afin d’éviter de glisse au niveau de risque suivant.

Niveau 2

À ce stade-ci, les personnes vont souvent faire de l’hypertension artérielle ou du diabète de type 2. Une maladie rénale peut également s’ajouter au portrait médical. De la médication peut alors être prescrite pour aider à réduire la pression artérielle, les taux de glycémie et de cholestérol.

Niveau 3

Ces personnes ont généralement des maladies cardiaques asymptomatiques, en plus de souffrir d’hypertension et d’une maladie aux reins. Ces patients ont souvent de la médication pour le cœur ou le diabète et peuvent avoir à passer des tests pour voir si leurs artères sont bouchées.

Niveau 4

Rendu à ce niveau, un patient ressentira les symptômes d’une maladie cardiaque, en plus d’avoir un excès de gras, un diabète de type 2 ou une maladie rénale. Celui-ci peut déjà avoir éprouvé un malaise cardiaque et développé une défaillance du cœur.