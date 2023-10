4 conseils pour personnaliser votre cuisine

Au moment de rénover la cuisine, nous sommes nombreux à opter pour les armoires de cuisine des grandes surfaces, entre autres pour leur excellent rapport qualité-prix si on compare avec une cuisine réalisée sur mesure.

Ces cuisines ont toutefois le défaut de se retrouver dans des milliers d’intérieurs, ce qui donne parfois l’impression de manquer de personnalité. Steven Kiekeman Fontaine, cofondateur de Bokea, un fabricant de façades d’armoires qui s’ajustent parfaitement aux modules Ikea, nous donne quelques pistes pour rendre notre décor unique et invitant.

Combiner plusieurs modèles d’armoires

Quelques portes d’armoires originales peuvent suffire à rehausser le décor et à le rendre unique en son genre. Actuellement, la cuisine deux tons est en vogue. On choisit, par exemple, une combinaison de façades en bois et de façades colorées vert forêt, ou de bois et de rouge Bordeaux.

Enlever des armoires

Une façon express de réinventer la cuisine ? On enlève quelques modules muraux qu’on remplace par des étagères et sur lesquelles on range nos essentiels et nos coups de cœur. On s’assure toutefois d’un bon ancrage et d’une quincaillerie de qualité, car la vaisselle est lourde.

Changer les poignées

Les poignées contribuent à donner du style à la cuisine. Parmi les modèles à la mode, on pense aux poignées intégrées, c’est-à-dire encastrées dans les façades, ou encore aux boutons en métal mat.

Oser la couleur

C’est une avenue gagnante pour donner du style et de l’audace à la cuisine, surtout si on ose une teinte vibrante, même à petite dose.

Photo Bokea

Le dosseret est recouvert de la même pierre que le comptoir dans un esprit d’unité.

En omettant les armoires du haut, la cuisine semble plus aérée.

C’est tendance : une combinaison de deux couleurs d’armoires, comme ici, les façades blanches et en bois couleur miel.

Conseil déco : Désencombrer les comptoirs de cuisine est un exercice ardu, mais qui donne de super résultats. On accessoirise ensuite avec des éléments aussi pratiques que beaux.

Désencombrer les comptoirs de cuisine est un exercice ardu, mais qui donne de super résultats. On accessoirise ensuite avec des éléments aussi pratiques que beaux. Cacher cette hotte : On oublie le modèle en inox. La nouvelle tendance est aux hottes encastrées discrètes sous le revêtement de gypse peint de la même nuance que les armoires. Un look minimaliste, homogène et peu coûteux.

La déco en bref

C’est nouveau ! Les portes d’armoires, les façades de tiroirs et les panneaux décoratifs de Bokea sont conçus pour se marier parfaitement aux modules d’armoires Ikea et offerts dans toutes les couleurs de Benjamin Moore, www.bokea.co

Photo fournie par Bokea.co

C’est nouveau ! On connaissait Shein et son immense catalogue de vêtements à petits prix. Voilà qu’on y trouve désormais une sélection d’objets pour la cuisine et la maison. Il s’agit d’une bonne adresse pour les jeunes qui partent en appartement, notamment pour des housses à enfiler sur des fauteuils usagés, ca.shein.com.

Photo fournie par ca.shein.com

Section shopping

Je cherche une suspension !

Lampe Bell, 1121 $, chez Jamais Assez, jamaisassez.com

Photo fournie par jamaisassez.com

Suspension Somerset, 538 $, chez V de V, vdevmaison.com

Photo fournie par vdevmaison.com

Suspension Project Source noir traditionnel, 80 $, chez Rona, rona.ca

Photo fournie par Rona.ca

Suspension Bénédict 28, 1050 $, chez Tungstène, tungstene.ca