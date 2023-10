Alouettes: «C’est hallucinant ce que Lemon peut faire» – Marc-Antoine Dequoy

S’il y a un jeu à retenir de cette victoire à sens unique des Alouettes contre le Rouge et Noir, c’est le sac du quart de Shawn Lemon au retour de la mi-temps, son 100e dans la Ligue canadienne de football.

L’Américain de 35 ans est le 13e joueur de l’histoire du circuit à atteindre ce cap.

«Je suis reconnaissant. J’ai vécu beaucoup d’adversité au cours de ma carrière. Je me rappelle quand j’avais six sacs et que j’avais été coupé. J’en avais 92 sacs et j’ai été remercié par les Lions de la Colombie-Britannique. Il faut persévérer et croire en soi même quand personne ne le fait», a raconté la vedette du jour entourée de journalistes dans le vestiaire des Alouettes.

«Tout arrive pour une raison, a-t-il poursuivi. Je sens que c’est un mariage parfait entre Montréal et moi. Je ne voudrais pas faire partie d’un autre groupe.»

Son père n’a pas conduit pour rien

Lemon a réussi cet exploit sous les yeux de ses parents.

«Mon père m’a toujours dit, même quand j’étais au secondaire: “On n’a pas conduit jusqu’ici pour rien!” [...] Je ne voulais donc pas qu’il ait conduit pour rien aujourd’hui [lundi]. Je voulais réussir mon 100e sac devant lui.»

Quand Lemon a empêché le pauvre quart-arrière d’Ottawa Dustin Crum de décocher une passe, tous ses coéquipiers ont sauté de joie.

«Tout le monde était content pour lui, a assuré le pivot Cody Fajardo, qui retrouve Lemon au sein d’une troisième formation. Des fois, ce n’est pas facile quand un joueur arrive en cours de saison, mais il a travaillé tellement fort pour devenir un excellent leader.»

«C’est hallucinant ce que Lemon peut faire. Il en est à sa 12e saison, ça veut donc dire une moyenne de 8-9 sacs par année. De faire ça depuis aussi longtemps et d’être encore à ce niveau, c’est incroyable. Je suis un fan», a lancé le maraudeur Marc-Antoine Dequoy.

Une force de la nature

L’entraîneur-chef Jason Maas en est un autre qui sait à quel point il n’est pas facile d’atteindre cette marque, lui qui a été un quart-arrière dans la LCF pendant plus de 10 campagnes.

«C’est extraordinaire d’avoir les habiletés pour réussir encore des sacs alors qu’on se dirige vers la fin de sa carrière. Il est persévérant et très fort mentalement et physiquement», a mentionné Maas.

«C’est incroyable, a renchéri le jeune joueur de ligne défensive de 23 ans Lwal Uguak. Je suis une recrue et il est dans cette ligue depuis si longtemps. C’est super de pouvoir compter sur un vétéran comme lui. Ses conseils me permettent de devenir meilleur.»

Malgré toute cette attention, Lemon n’a pas voulu trop s’attarder sur cet accomplissement.

«Je suis content d’avoir atteint cette marque, mais ce n’est pas si important, il reste encore beaucoup de travail à faire», a-t-il précisé.