Attaque du Hamas sur Israël: jusqu'à 250 personnes massacrées samedi dans une rave party (ONG)

Jusqu'à 250 personnes ont été massacrées samedi en Israël dans une rave party près de la frontière avec la bande de Gaza, au premier jour de l'offensive lancée par le Hamas, a indiqué lundi un bénévole ayant participé à la collecte des corps.

«Dans la zone où a eu lieu la rave party, et (pour) la rave party elle-même, mon estimation, fondée sur le nombre de camions, chaque camion transportant 50 corps, et il y avait quatre ou cinq camions, je dirais environ 200-250 corps», a déclaré à l'AFP Moti Bukjin, porte-parole de Zaka, organisation spécialisée dans les premiers secours et la collecte et l'identification des corps conformément à la loi juive.

«Je suis bénévole à Zaka depuis 28 ans, et après la catastrophe de Meron (une bousculade meurtrière lors d'un pèlerinage juif dans le nord d'Israël), je pensais avoir touché le fond et j'ai voulu en finir (avec Zaka) après avoir vu 45 cadavres», a déclaré M. Bukjin joint par téléphone alors qu'il se préparait à retourner dans les zones du sud d'Israël frappées par des hommes armés du Hamas depuis samedi.

«Je pensais que c'était la fin du monde, mais clairement, les choses peuvent être nettement pire, nettement pires», a-t-il ajouté la voix secouée par l'émotion, à l'évocation du spectacle morbide auquel il a dû assister à proximité du kibbutz Reim.

«Ils ont massacré les gens de sang-froid d'une façon absolument inconcevable», a-t-il encore dit.