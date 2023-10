«Ce que va vivre le Hamas sera terrible», assure Netanyahou

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé lundi que son pays allait «changer le Moyen-Orient» dans le contexte de la guerre avec le Hamas, selon un communiqué de son bureau.

«Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible (...), nous allons changer le Moyen-Orient», a déclaré M. Netanyahou à de hauts responsables locaux dans le sud d'Israël, où des combattants du Hamas ont mené une attaque-surprise samedi matin.

L'armée israélienne a ordonné lundi un «siège complet» de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, au troisième jour de l'offensive surprise et massive lancée par le mouvement islamiste palestinien, comparée par Israël au 11 septembre 2001.

«Nous sommes déjà au cœur de la campagne, mais ce n'est que le début», a affirmé M. Netanyahou lors de cette rencontre, ajoutant que «nous allons les vaincre avec de la force, énormément de force».

Plus de 700 Israéliens ont été tués en un peu plus de 48 heures et 2150 blessés, selon l'armée. Côté palestinien, 560 personnes ont été tuées et 2900 blessées, selon les autorités locales.