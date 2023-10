Ce qui pourrait arriver si vous ne payez plus votre hypothèque

Avec les taux hypothécaires qui grimpent et l’inflation qui galope, plusieurs personnes ont des difficultés à rembourser leur hypothèque. Mais que pourrait-il arriver si vous ne remboursez plus votre prêt ?

L’histoire se passe en 2007. Un couple de Chicoutimi hypothèque sa résidence. Il emprunte à la banque environ 110 000 $. En 2009, il emprunte 20 000 $ de plus. Mais bien vite, le couple ne paie plus ni les remboursements hypothécaires, ni ses primes d’assurance, ni ses taxes. Quelques mois plus tard, la banque devient propriétaire de la maison, sans qu’aucune mise en vente n’ait lieu.

La prise en paiement

Lorsqu’une banque a une hypothèque sur une maison, elle a des droits particuliers sur celle-ci. L’un d’eux est de devenir propriétaire de la maison si vous ne payez pas vos remboursements hypothécaires. On parle alors de prise en paiement. La banque devient propriétaire de la maison pour se payer du prêt qui ne lui est pas remboursé. En échange, vous n’avez plus rien à lui payer.

Le procédé n’est pas toujours à l’avantage de la banque. Elle est perdante si la valeur de la maison est inférieure au montant non remboursé du prêt ainsi que des intérêts de retard. La banque ne considérera toutefois pas seulement les montants que vous lui devez. Dans son calcul, elle prendra également en compte vos arriérés de taxes ainsi que certaines de vos autres dettes dont elle deviendrait responsable une fois devenue propriétaire de la maison.

Dans l’affaire du couple de Chicoutimi, le jugement ne précise pas la valeur de la résidence au moment où la banque en est devenue propriétaire. On ignore donc si elle a ou non réalisé une opération lucrative en obtenant la résidence plutôt que le remboursement du prêt par le couple.

Un droit loin d’être automatique

Le droit de la banque de procéder à une prise en paiement est loin d’être automatique. Avant tout, l’institution financière doit vous envoyer un document strictement réglementé appelé « préavis hypothécaire ». Ce document est transmis par une huissière ou un huissier. La banque doit y indiquer son intention de recourir à la prise en paiement ainsi que le délai de 60 jours que vous avez pour réagir.

Pendant ces 60 jours, vous pouvez éviter la prise en paiement en remboursant l’ensemble de vos paiements en retard, y compris les intérêts. Vous pouvez également forcer la banque à vendre la maison sous le contrôle de la justice plutôt que de la prendre en paiement.

Dans le cas de la résidence à Chicoutimi, les propriétaires n’ont pas réagi pendant le délai de 60 jours. Le tribunal l’a constaté et a en conséquence déclaré que la banque avait le droit de prendre la résidence en paiement.

Imaginons que la valeur de la résidence du couple était de 350 000 $. Si le couple avait forcé la banque à vendre la résidence sous le contrôle de la justice pour se payer, il aurait sans doute pu récupérer une coquette somme d’argent. Si le couple n’avait pas d’autres dettes impliquant leur résidence bien sûr.

Réagir vite

Avant de s’en prendre à votre maison, votre institution financière vous enverra très probablement plusieurs rappels afin que vous payiez ce qui lui est dû. Ce n’est qu’en dernier recours qu’elle vous enverra un préavis hypothécaire en bonne et due forme.

Dans tous les cas, contactez votre institution financière rapidement si vous ne pouvez plus payer vos remboursements hypothécaires. Expliquez votre situation. Vous pourriez obtenir un plan de remboursement pour vos paiements en retard, en attendant des jours meilleurs.

Une hypothèque, c’est quoi exactement ?

On dit souvent qu’on paie son hypothèque, mais on devrait en fait dire qu’on rembourse son prêt hypothécaire.

Lorsque vous achetez une propriété, vous signez habituellement au moins trois contrats : un prêt, une hypothèque, et l’achat en tant que tel. L’hypothèque sur la propriété que vous achetez est une garantie que vous donnez à votre institution financière qu’elle sera payée, même si vous ne remboursez plus votre prêt.

Grâce à son hypothèque, votre institution financière pourra se faire payer sur la valeur de votre maison ou de votre condo avant les autres personnes ou entreprises auxquelles vous devez de l’argent et qui n’ont pas une telle garantie.