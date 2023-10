Combien de points et quel rang pour le Canadien?

Progression est le mot d’ordre chez le Canadien. Personne n’avance de chiffres en ce que ça pourrait signifier en termes de points et de rang au classement. C’est la norme pour toutes les équipes, en fait. On ne sait jamais de quoi une longue saison sera faite. Mais c’est différent pour les amateurs et les journalistes.

Qu’on le veuille ou non, la progression de toutes formations se mesure, en bonne partie, en chiffres. Il est difficile de prétendre qu’une équipe a fait des pas en avant si elle subit une baisse de points ou qu’elle se maintient à la même place dans les bas-fonds du classement.

Qu’est-ce que le Canadien sera en mesure de faire cette saison?

Quand j’ai posé la question à Scotty Bowman dans le cadre d’un reportage sur son 90e anniversaire, en septembre, il a mentionné un chiffre.

«On peut prévoir une amélioration de 10%», a-t-il répondu.

En termes de points, ça voudrait dire une récolte de 75 points, soit sept de plus que la saison dernière. Ça ne serait pas suffisant pour sortir de la cave de la division Atlantique.

À moins que les Red Wings de Detroit (80), les Sénateurs d’Ottawa (86) et les Sabres de Buffalo (91), qui ont terminé devant le Canadien la saison dernière, ne fassent marche arrière. Mais ce n’est pas dans les astres.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Les Sabres et les Sénateurs seront proches

De ces trois équipes, les Sabres et les Sénateurs ont les meilleures chances de se qualifier pour le tournoi printanier. Ce ne sera pas facile, mais ils possèdent les éléments pour rivaliser avec plusieurs formations ayant pris part aux séries la saison dernière.

Les Sabres sont plus que dus, eux qui partagent avec les Jets de New York, de la NFL, la marque peu enviable de la plus longue disette sans participation aux séries.

Imaginez, 12 ans sans séries!

Comment réagirait-on si ça arrivait au Canadien?

Les Sénateurs pensaient y arriver l’an dernier, mais ils ont terminé à six points du huitième rang dans l’Association de l’est, que les Panthers de la Floride se sont appropriés de justesse devant les Penguins de Pittsburgh.

Il ne faudrait pas que les Sénateurs ratent le grand rendez-vous du printemps une septième année de suite.

Le directeur général Pierre Dorion et l’entraîneur en chef D.J. Smith savent qu’ils ont intérêt à ce que leur équipe entreprenne la saison du bon pied. Ils sont sous haute surveillance avec l’entrée en scène du nouveau propriétaire Michael Andlauer et la nomination - que personne n’avait vu venir -, d’un président des opérations hockey en Steve Staios, un proche d’Andlauer.

Les Sénateurs disputeront 16 de leurs 20 premiers matchs en sol nord-américain à domicile (ils livreront en plus deux rencontres en Suède pendant cette séquence). Ils feraient mieux d’empiler les victoires.

Et avec un joueur de concession?

Est-ce que la présence d’un joueur générationnel accélérerait le processus de reconstruction du Canadien?

Sans doute, mais il ne faudrait pas croire que le Tricolore accéderait aux séries du jour au lendemain.

Après neuf années sans séries, les Oilers d’Edmonton n’y ont pris part qu’une fois lors des quatre premières saisons de Connor McDavid dans la formation. Mais ils ont pris du galon au cours des deux dernières années. Avec 99 victoires à leur actif et une présence en finale de l’Ouest il y a deux ans, les Oilers sont le choix de plusieurs, dont l’auteur de ces lignes, pour remporter la coupe Stanley en juin prochain.

Quant à Bedard, il se joindra à une équipe – les Blackhawks de Chicago -, qui a obtenu un laissez-passer dans les séries, dans des conditions hors de l’ordinaire, à ses six dernières saisons. C’était la saison qui avait été interrompue par la COVID et relancée en été par un tournoi de qualification pour les séries impliquant 24 équipes.

Pour ce qui est du Canadien, un recul serait mal perçu. Il doit absolument aller de l’avant pour éviter que la grogne ne gagne ses partisans, lesquels se sont montrés bons joueurs depuis le début de la phase de reconstruction. Mais je vais y aller mollo tout de même dans mes prédictions.

Une saison de 75 points apparaît raisonnable.

Si la troupe de Martin Saint-Louis parvient à atteindre les 80 points, on pourra parler d’une progression appréciable.