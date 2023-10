Dermot Kennedy à Québec mercredi: quatre choses à savoir sur le Ed Sheeran irlandais

Dermot Kennedy, ce chanteur à la voix mielleuse et mélancolique qui compte plus de 12 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, sera de passage à Québec ce mercredi. Apprenez-en plus sur celui qu’on surnomme le Ed Sheeran de l’Irlande.

Ses débuts dans la rue

La carrière musicale du chanteur de Dublin a réellement pris son envol alors qu’il était à la mi-vingtaine. Aujourd’hui âgé de 31 ans, c’est dans les rues de son Irlande natale, alors qu’il n’avait que 17 ans, que Dermot Kennedy a appris les rudiments du métier. En entrevue avec le média irlandais Extra.ie en avril, Kennedy s’est confié sur les bénéfices de jouer dans la rue avant d’avoir une carrière professionnelle.

«[En jouant dans la rue], tu te dis advienne que pourra; c’est encore ce que je me dis avant d’embarquer sur scène, mais c’est spécial de voir que maintenant les gens se déplacer exprès pour m’entendre.»

Le statut de vedette qu’il détient présentement n’empêche pas le chanteur de retrouver ses racines et d’offrir des prestations surprises dans les rues de Dublin de temps à autre, au grand plaisir de ses admirateurs.

Un friand de hip-hop

En écoutant les balades de Dermot Kennedy, il est difficile de deviner qu’il tient en admiration des artistes rap et hip-hop comme Kendrick Lamar et Meek Mill, mais c’est pourtant bien le cas. Rencontré par le magazine Billboard en 2020, Kennedy avait mentionné que Get Rich or Die Tryin’, un album culte de 50 Cent, a été le premier CD qu’il s’est acheté avec son propre argent.

Plus tard au cours de cet entretien, le chanteur avait nommé Jay-Z et Billie Eilish comme artistes qu’il rêverait de voir sur la même, si on lui donnait l’occasion d’organiser le concert de son choix.

L’Irlandais a d’ailleurs prêté sa voix à la trame sonore du film Fast X, dans laquelle on peut l’entendre aux côtés de NBA YoungBoy et Bailey Zimmerman sur le titre Won’t Back Down.

Joueur de soccer prometteur

Avant de briller sur les scènes du monde entier, c’est sur les terrains de soccer que Dermot Kennedy faisait opérer sa magie. Jadis considéré comme un espoir qui avait le potentiel de faire le saut en Premiership, la meilleure ligue en Angleterre, le chanteur s’adonne maintenant à ce sport pour le plaisir et pour oublier la pression du monde du showbiz.

«Souvent, les artistes vont dire à quel point ils se sentent libres et légers sur scène; moi, c’est sur un terrain de soccer que je me sens comme ça», avait-il soutenu lorsque la filière britannique du magazine Rolling Stone s’est assise avec lui, en 2022.

Hommage à Metallica

En 2021, Dermot Kennedy a fait équipe avec une cinquantaine d’artistes pour créer The Metallica Blacklist, un album qui célébrait le trentième anniversaire du Black Album, projet culte du groupe Metallica, en reprenant chacune des chansons. Pour l’occasion, Kennedy a posé sa voix sur Nothing Else Matters; un classique indémodable de la formation heavy métal.

Les recettes de cet album ont dépassé le million de dollars et l’entièreté de cette somme fut remise à des œuvres de charité.

Dermot Kennedy sera au Centre Vidéotron de Québec le 11 octobre et prendra ensuite la direction d’Ottawa, où il se produira au Centre Canadian Tire le 13 octobre.