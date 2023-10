Dix jeunes joueurs qui débuteront la saison dans la LNH

La plupart des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont dévoilé leur jeu avant le début de la saison. Après avoir impressionné durant les camps d’entraînement, plusieurs prometteurs adolescents effectueront leurs débuts tant attendus.

Voici quelques-uns des jeunes joueurs qui ont convaincu leur formation respective cet automne :

• À lire aussi: LNH: place à l’ère Bedard

• À lire aussi: Après les chandails, la LNH bannit le ruban arc-en-ciel

• À lire aussi: Les Québécois sont mal en point à Columbus

Connor Bedard et Kevin Korchinski – Blackhawks de Chicago

Getty Images via AFP

Même si personne ne s’attendait vraiment à ce que Bedard ne fasse pas sa place dans la formation de Chicago, l’attaquant devait quand même prouver que toutes les attentes étaient justifiées. Le produit des Pats de Regina est déjà le centre numéro 1 des siens.

À la défense, Korchinski passe directement de la Ligue junior de l’Ouest (WHL) à la LNH. L’athlète de 19 ans est responsable dans les deux sens de la patinoire et viendra déjà solidifier l’escouade à la ligne bleue.

Adam Fantilli – Blue Jackets de Columbus

Il y avait aussi peu de doutes concernant Fantilli, le troisième choix du plus récent repêchage. L’Ontarien a été vanté pour sa maturité et il semble être l’un des joueurs recrues les mieux outillés cette année. À l’Université du Michigan en 2022-2023, il a amassé pas moins de 65 points en 36 matchs. Son 19e anniversaire de naissance tombe le jour même de la première rencontre des Jackets, jeudi.

Leo Carlsson, Tristan Luneau et Pavel Mintyukov – Ducks d’Anaheim

Getty Images via AFP

Pour la première fois depuis 2019, le trio de tête du plus récent encan amateur amorcera la saison dans le circuit Bettman. Les Ducks ont causé une certaine surprise en sélectionnant Carlsson avec le deuxième tour de parole, mais ils avaient de grands plans pour lui. Ayant disputé les deux dernières campagnes avec les hommes en Suède, le pivot est prêt à passer à la prochaine étape.

Luneau et Mintyukov sont deux joueurs qui ont respectivement été nommés meilleurs défenseurs de la LHJMQ et de l’OHL en 2023. Le Québécois et le Russe ont amassé plus de 80 points chacun dans les rangs juniors l’an dernier. Il s’agit d’un accomplissement assez spécial pour Luneau, qui a fait ses classes avec les Olympiques de Gatineau, un choix de deuxième ronde en 2022.

Zach Benson – Sabres de Buffalo

Le petit ailier a réalisé un tour de force puisqu’il a percé la formation des Sabres après avoir été le 13e choix de l’encan de 2023. Le Britanno-Colombien a connu un excellent camp d’entraînement, ce qui a convaincu l’organisation de lui faire une place. Il a mené le Ice de Winnipeg avec 98 points l’an dernier.

Logan Cooley – Coyotes de l’Arizona

Photo Martin KEEP / AFP

Comme Fantilli, Cooley a connu une saison spectaculaire dans les rangs universitaires. Déclarant avoir l’intention de disputer une deuxième campagne au Minnesota avant de tenter sa chance en Arizona, l’Américain de 19 ans s’est finalement ravisé, au grand plaisir des Coyotes. Ceux-ci ont fait de Cooley le troisième choix du repêchage de 2022. Il semble déjà en avance sur ceux qui ont été sélectionnés avant lui : Juraj Slafkovsky et Simon Nemec.

Fraser Minten – Maple Leafs de Toronto

Fraser Minten est un espoir que peu attendaient aussi tôt. À Toronto, l’arrivée de Matthew Knies comblait déjà l’appétit des partisans, mais voilà qu’un nouvel attaquant de 19 ans s’amène. Le natif de Vancouver a deux saisons et demie avec les Blazers de Kamloops derrière la cravate. Il a été le 38e choix au total en 2022.

Easton Cowan, le 28e joueur de la cuvée 2023, fait encore partie du groupe de Toronto, selon le site CapFriendly, mais il est attendu qu’il soit retourné aux Knights de London afin de poursuivre son apprentissage.

Ivan Miroshnichenko – Capitals de Washington

Martin Chevalier / JdeM

Il y a un nouveau Russe en ville à Washington. Ivan Miroshnichenko (20e en 2022) aura l’occasion d’apprendre aux côtés d’Alexander Ovechkin. Lui aussi un ailier gauche, il aura sans doute plus de temps de jeu avec les Capitals qu’il n’en a eu avec l’Avangard d’Omsk la saison dernière. Il a terminé sa première saison dans la KHL avec quatre points en 23 parties.

Également à surveiller : Matthew Coronato (Flames de Calgary), Mackie Samoskevich (Panthers de la Floride), Luke Hughes (Devils du New Jersey) et Brock Faber (Wild du Minnesota)