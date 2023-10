Israël: aggravation des tensions mortelle

Israël, qui a promis lundi d’utiliser une « force jamais vue » pour se venger du Hamas, risque d’envisager des mesures d’une gravité sans précédent à l’égard des Palestiniens. Une escalade des plus inquiétantes dans un conflit qui dure depuis des décennies.

Trois jours après l’attaque historique du mouvement islamiste palestinien, l’armée israélienne a ordonné lundi un siège complet de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, coupant les approvisionnements en eau, en nourriture, en électricité, en carburant.

L’État hébreu a aussi rappelé 300 000 réservistes, lançant la plus grande mobilisation militaire de l’histoire du pays, massant des chars d’assaut et des hommes au sud du pays.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’il utiliserait une « force jamais vue » et a évoqué « une guerre longue » contre le Hamas, alors que la bande de Gaza subissait des bombardements sans relâche d’Israël lundi.

« Nous leur ferons payer un prix dont eux et les autres ennemis d’Israël se souviendront pendant des décennies », a-t-il martelé.

Otages menacés d’exécution

Le bilan officiel des Israéliens tués dans les attaques de samedi a grimpé lundi soir à 900, selon l’armée israélienne. Nombre d’entre eux étaient de simples civils froidement assassinés dans leur maison, entre autres.

Le bilan des bombardements à Gaza atteignait 687 victimes, alors que les frappes israéliennes censées cibler le Hamas tuent souvent de nombreux civils.

L’armée israélienne a en outre annoncé qu’elle avait repris le contrôle des villes du sud du pays qui avaient été prises pour cibles par le Hamas.

Pendant ce temps, la branche armée du Hamas a menacé d’exécuter un otage « pour chaque bombardement israélien », selon la chaîne d’information Al Jazeera.

Human Rights Watch a accusé lundi les deux camps d’avoir commis des crimes de guerre.

« Les meurtres délibérés de civils, les prises d’otages et les punitions collectives sont des crimes odieux que rien ne peut justifier », a déclaré Omar Shakir, directeur pour Israël et la Palestine à cette organisation non gouvernementale.

Yakov M. Rabkin, professeur au Département d’histoire de l’Université de Montréal, s’inquiète également de l’escalade du conflit.

Propice aux idées extrémistes

Selon le professeur, l’ampleur historique des attaques de samedi pourrait changer la donne quant à la manière dont l’État d’Israël traite les Palestiniens. Il « n’est pas à exclure » que les idées extrêmes promues par certains soient désormais envisagées.

« Dans le gouvernement actuel, il y a beaucoup de têtes chaudes qui voudraient expulser carrément les Palestiniens des territoires occupés et à l’extérieur de Gaza, explique-t-il. Cette attaque peut donner un prétexte pour la mettre en pratique. »

Pour mieux comprendre le conflit

Hamas

Créé en 1987, le Hamas qui signifie « mouvement de résistance islamique » est un groupe de résistance palestinien ayant pour objectif de détruire l’État d’Israël et d’instaurer un État islamique palestinien. Il est également considéré par plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, comme un groupe terroriste.

Bande de Gaza

Située le long de la mer Méditerranée, la bande de Gaza est une région palestinienne d’environ 41 km de long et de deux millions d’habitants. Elle est considérée comme une « prison à ciel ouvert », puisque les déplacements des habitants sont restreints par Israël qui détient le contrôle sur la majorité des ressources (eau, électricité, gaz).

Israël

Bordant la mer Méditerranée au Moyen-Orient, Israël a été créé en 1948 à la suite de l’adoption d’un plan de partage de la Palestine par l’Organisation des Nations unies suivant la Seconde Guerre mondiale. La création de l’État juif a déclenché de nombreux et violents conflits avec les pays arabes voisins qui contestent toujours sa légitimité.

Nombre de morts depuis samedi

900 du côté d’Israël

du côté d’Israël 687 dans la bande de Gaza

*Sources : Armée d’Israël et Société du croissant-rouge palestinien