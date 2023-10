La population a ordre de se barricader: «On sent que quelque chose va arriver, on ne sait pas encore quoi»

Les autorités ont demandé lundi aux citoyens de la ville de Tel-Aviv, en Israël, de se barricader; l’inquiétude est palpable parmi la population.

Mobilisés sur le front, les hommes avaient déserté les rues de Tel-Aviv depuis déjà de nombreuses heures.

«Encore ce soir, c’est bien pire malheureusement. Ne nous voyions que des femmes, mais aujourd’hui nous ne voyons plus personne, pour la simple et bonne raison que nous venons de recevoir un message officiel de l’armée qui nous demande [de nous barricader]», explique en entrevue à TVA Nouvelles Megane Dreyfuss, alors que ses propres frères et cousins se sont mobilisés.

L’entrepreneure à Tel-Aviv ne nie pas que l’annonce de l’armée a propagé un vent de frayeur parmi la population.

«On sent que quelque chose va arriver, on ne sait pas encore quoi. On sent que la population commence à paniquer. On a tout de suite vu que tout le monde s’est mis à courir pour rentrer dans leur maison», raconte-t-elle.

Lorsque l’avertissement de l’armée est tombé, Mme Dreyfuss a fait ses valises en un quart d’heure et s’est rendue avec son bébé chez des amis dont l’appartement contient une chambre forte, où elle restera pour au moins les 72 prochaines heures.

«Je peux vous avouer que là je panique, puisqu’[étant en entrevue avec vous] je ne suis pas devant mon bébé», a-t-elle confié.

Même si la situation est critique, Mme Dreyfuss assure que les citoyens de Tel-Aviv ne se laissent pas abattre.

«On a peur, mais la peur ne nous empêche pas d’avancer, ne nous empêche pas de commencer à rassembler nos forces. On voit de vrais élans de solidarité autour de nous», assure-t-elle.

