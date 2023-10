La vie de son chien sauvée par une inconnue

Une mère monoparentale de Mirabel et sa fille étaient sur le point de dire au revoir à leur chien blessé lorsqu’une patiente de la clinique vétérinaire a offert de payer pour la dispendieuse chirurgie de leur compagnon.

« Je m’en voulais tellement, mais je voyais à quel point il avait mal [...] on ne pouvait pas le laisser souffrir », déplore Naomy Huneault, la jeune maitresse de Flocon, le chien éclopé.

Depuis qu’il a été rescapé d'une usine à chiot il y a bientôt deux ans par Sylvie Boucher, Flocon et Naomy sont inséparables. Le jeune Caniche Lhassa Apso suit l’adolescente partout où elle va, que ce soit à l’épicerie, au parc, et même à bicyclette.

Photo Marianne Langlois

« Je lui ai répété à plusieurs fois de ne pas amener son chien avec elle lorsqu’elle allait faire du vélo, mais vous savez ce que c’est, elle est une adolescente après tout », laisse tomber Mme. Boucher.

Malheureusement pour sa fille, la semaine dernière ce qui devait arriver, arriva. Pendant qu’il se promenait avec Naomy, le chien d’un an et demi a vu un écureuil et s’est tout de suite lancé à sa poursuite.

« Il s’est alors coincé la patte dans la roue arrière du vélo de ma fille. Sa patte était complètement brisée, elle pendait », mentionne avec émotion la maman de Naomy.

Photo fournie par Sylvie Boucher

Après avoir fait le tour de la ville à la recherche d’une clinique en mesure de recevoir le jeune Caniche Lhassa Apso, Sylvie et sa fille se sont présentées au DMV de Blainville. La vétérinaire leur a expliqué que Flocon devrait subir une amputation complète à la patte arrière droite, mais que le coût de la chirurgie s’élevait à 2500$.

« Ce n’était pas possible pour moi de payer ce montant, je suis mère monoparentale et j’ai un loyer, de l’épicerie à payer », explique celle qui arrive de justesse à la fin du mois, malgré un emploi de 50 heures par semaine.

L’euthanasie s’est donc avérée la seule option puisque Flocon souffrait « le martyre » et c’est en attendant la « fameuse piqûre » qu’une dame qui était à la clinique au même moment avec son chien malade s’est présentée à elles en offrant de payer pour l’opération du jeune chien.

PHOTO FOURNIE PAR Sylvie Boucher

« On ne savait même pas si on pouvait y croire [...] mais le lendemain on avait une place pour le faire opérer à la clinique du Domaine vert, tout le monde l’appelait le petit miraculé [...] la dame avait non seulement payé l’amputation, mais elle avait aussi payé sa stérélisation », se réjouit Mme Boucher.

Contactée par le Journal, la bonne samaritaine prénommée Nathaly mentionne que ce grand geste est venu du cœur. La femme de Rosemère a l’habitude de faire des dons à différents organismes, mais c’était la première fois qu’elle voyait immédiatement l’impact de sa gérérosité.

« J’ai les ai vu toutes les deux arriver en pleurant [...] je voulais aider, j’ai demandé des informations à la vétérinaire et j’ai dit que j’allais payer. On ne sait pas toujours si on doit agir, mais à ce moment-là, je savais que je devais faire quelque chose », décrit-elle avec émotion.

Elle est convaincue que son chemin devait croiser celui de Sylvie et de Naomy et qu'elle aurait eu de regrets si Flocon avait été euthanasié.

« Je ne pouvais pas rester là, les bras croisés, je voulais que cette jeune fille voit qu’il y a du beau dans le monde et qu’elle redonne au suivant si elle le peut un jour », conclut Nathaly qui demeure en contact avec Naomy et reçoit régulièrement de photos des progrès de Flocon.

Le jeune chien s'habitue tranquillement à sa nouvelle réalité de chien à trois pattes et doit recevoir une médication régulière, mais il se porte très bien.