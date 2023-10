Le Hamas et le 11 septembre israélien: une attaque brutale qui change la donne

Pendant que l’on compte les morts et que plusieurs analystes évoquent l’étonnante puissance de feu du Hamas, difficile d’ignorer tout ce que cette attaque d’une violence sans précédent pourrait modifier alors que s’amorce l’escalade.

Riposte prévisible, puissance déstabilisante

À elle seule, la déclaration de l’ambassadeur israélien à l’ONU résume le choc ressenti: «This is our 9/11», c’est notre 11 septembre. Et le 11 septembre 2001 était l’œuvre de terroristes, tout comme l’est la dernière attaque contre Israël.

Ce n’est pas tant l’attaque qui étonne, après tout la dernière année a été marquée par l’intensification des altercations, mais bien la minutie de l’opération et la diversité des moyens utilisés.

Si la CIA et le Mossad semblent avoir négligé certains indicateurs, ils n’étaient pas sans savoir qu’en réaction à l’attitude d’un gouvernement ultra-orthodoxe, couvaient une profonde colère et un désir de vengeance.

Ce qu’on a donc sous-estimé, c’est la puissance. Le Hamas était-il capable d’organiser seul la pire attaque perpétrée en sol israélien? La réponse est non et c’est ce qui fait craindre le pire.

L’Iran plus impliqué que jamais

Pendant la journée de dimanche, on a braqué les projecteurs sur le soutien de l’Iran. Au parlement de Téhéran, des «mort à Israël» ont retenti et le message destiné aux pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël a été entendu.

Depuis une quarantaine d’années, l’Iran soutenait le Hamas et lui fournissait des armes. Cette fois, les choses ont changé, jamais l’Iran n’est allé aussi loin.

Il faudra désormais surveiller les prochains pions que déplacera le pays du guide suprême. Faire dérailler l’accord entre l’Arabie saoudite et Israël passait peut-être par le soutien au Hamas, mais pour l’instant, ce sont les Palestiniens qui subiront seuls les foudres de l’armée israélienne.

Aux États-Unis, de nombreuses voix se sont élevées pour reprocher à l’administration Biden son entente récente avec le régime iranien (retour de cinq Américains détenus en Iran).

Peu importe que l’Iran n’ait pas eu accès aux six milliards de dollars qu’on devait progressivement lui retourner, pour Biden, le synchronisme pourrait difficilement être plus mauvais.

Biden veut limiter les dégâts

Déjà aux prises avec le chaos républicain qui le prive de milliards promis à l’Ukraine, le président s’en est une fois de plus remis à la guerre fratricide qui sévit chez ses rivaux pour détourner l’attention. La guerre fratricide empêchera-t-elle les États-Unis de venir en aide à un allié indéfectible?

Malgré cela, il doit surtout se concentrer à limiter l’étendue du conflit. C’est ce que son secrétaire d’État, Antony Blinken, s’employait à faire dimanche en contactant l’Égypte, le Qatar et la Turquie.

À l’aube d’une année électorale qui s’annonce mouvementée, Biden aurait préféré annoncer que l’Arabie saoudite se joignait aux accords d’Abraham et que ses pourparlers avec le régime iranien progressaient. Rien n’est moins sûr.