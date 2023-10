Les détails horribles du massacre de 260 fêtards en Israël par le Hamas

Des centaines de fêtards ont été massacrés par des combattants armés du Hamas, dans le sud d’Israël, et des images de l’attaque montrent l’ampleur de la violence.

Les autorités de l’État hébreu confirment avoir trouvé les corps d’«au moins» 260 personnes, toutes prises au piège par les tirs incessants.

Les festivaliers étaient réunis pour participer au «Nova Festival», à l’occasion de la fête de Souccot, près de la bande de Gaza.

Les assaillants, qui se sont infiltrés en sol israélien à l’aide de parapentes, ont également fait prisonniers des otages.

Selon l’armée israélienne, «plus de 100» personnes sont retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza, un territoire densément peuplé.

Des images filmées quelques minutes avant le massacre montrent comment les fêtards ont été pris de court par les tirs, vers 6h30, samedi.

Le festival a rapidement basculé dans l’horreur, alors que des dizaines de personnes se sont mises à courir dans tous les sens pour trouver refuge.

Reuters

Certains festivaliers, qui ont réussi à fuir les terroristes du Hamas, se sont confiés à la chaine d’information TF1 Info.

«On était les premiers à sortir, vraiment. J’ai vu la première roquette, j’ai pris Gal par la main et j’ai couru. On entend des gens qui tirent. Gal me dit met ta tête en bas et il commence à conduire. J’ai vu par la fenêtre, certains sont morts. D’autres, je ne sais pas», raconte avec désarroi Shanny Coscas, rescapée de l’attaque du festival Nova.

Cette dernière était accompagnée de son copain Gal dans la résidence familiale, où ils sont sains et saufs.

D’autres extraits obtenus par TF1 Info montrent des festivaliers cachés dans des poubelles.

Un grand nombre de victimes ont été abattues dans leur véhicule, comme le dévoilent des images inédites obtenues par Reuters.

Ces extraits de drones mettent en évidence les carcasses de véhicules le long de routes contrôlées temporairement par les combattants du Hamas.

En entrevue au «Tablet Magazine», des rescapés confient avoir été témoins d’atrocités commises par les terroristes du Hamas.

«Des femmes ont été violées sur le site du festival aux côtés de leurs amis, décédés. La majorité de ces femmes violées ont été exécutées.»

Un porte-parole de l’armée israélienne a souligné, lundi, que ses forces ont repris le «contrôle total» des villes attaquées depuis le déclenchement de l’offensive du Hamas.