Les petites commissions scolaires étaient mieux

En 1998, la ministre de l’Éducation, Pauline Marois, optait pour la fusion des commissions scolaires. Leur nombre passait de 156 à 72.

À l’époque, le gouvernement laissait entrevoir des économies allant jusqu'à 100 millions $. Aujourd’hui, bien au contraire, nous sommes loin d'être certain que ce fut le cas.

Erreur

Sur le terrain, nous sommes alors passés d’une organisation à échelle humaine, à une organisation où notre existence se résume à un matricule.

Nous avons perdu efficacité et bien-être lors de la création de ces énormes structures administratives.

Dans notre petite commission scolaire, il était facile de parler au directeur des ressources humaines. Le directeur d’école n’était pas au service de l’organisation, mais bien au service de son école. La décentralisation n’était pas une chimère. La bienveillance était plus qu’un mot à la mode. On la vivait.

Idée fixe

En 2014, ce fut au tour du ministre Bolduc de vouloir réduire le nombre de commissions scolaires de 72 à 46.

L’idée reste la même: rendre les structures plus efficaces et faire des économies. On veut accorder davantage de pouvoirs aux écoles, plutôt qu'aux commissions scolaires.

Ce projet fut abandonné en 2015 par le ministre Blais.

Centralisation

En 2020, c’est Jean-François Roberge qui réalise la promesse caquiste d’abolir les commissions scolaires. Il justifie sa décision à l’aide des mêmes raisons que ses prédécesseurs. Comme le reste de l’histoire, son projet de loi n’est rien d’autre qu’un moyen «orphelin» qui n’est relié à aucun objectif d’amélioration de la réussite, et qui donc, ne sera soumis à aucune évaluation formelle. Pour preuve, sa réforme ne fait pas partie du Plan stratégique 2019-2023 de son ministère.

En 2023, c’est au tour de Bernard Drainville de nous promettre une augmentation de l’efficacité.

Pour la première fois en 25 ans, il annonce que la décentralisation est un vœu pieux.

Reste à savoir s’il aura l’humilité de faire évaluer ses bonnes idées.