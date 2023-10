Offre de travaux en porte-à-porte: le SPVQ demande de faire preuve de vigilance

Plusieurs résidents de Beauport et des environs affirment avoir reçu la visite d’individus suspects qui offrent leurs services pour effectuer des travaux à domicile, au cours des dernières semaines. La police demande à la population de rester vigilante.

Le modus operandi est très simple : des jeunes, « entre 20 et 30 ans » selon les dires des Beauportois contactés par Le Journal, viennent sonner à la porte. Ils affirment avoir été envoyés par une « entreprise spécialisée » en isolation d’entretoit ou en entretien des fondations ou de thermopompes pour analyser les besoins des résidents du quartier.

« Une fois entrés à l’intérieur, ils inventent une raison pour justifier que des travaux d’urgence doivent être faits », explique le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), David Poitras.

Il arrive également que les fraudeurs potentiels « demandent un prix exorbitant » pour réaliser les réparations. D’autres fois, ils incluent le fait d’être « payé immédiatement à la signature de leur contrat ». Évidemment, ils ne font aucuns travaux.

« Ils sont très insistants pour rentrer dans la maison, témoigne André Giguère, un résident du secteur Courville. Je leur ai demandé une carte d’affaires, pour me prouver que leur entreprise existe. Ils ont prétendu qu’ils n’en avaient pas sur eux. J’ai claqué la porte, ils sont restés sur le balcon et je leur souhaite de ne jamais remettre les pieds ici! »

Deux fois par mois

Plus au sud, dans le Vieux-Beauport, Pascale Landes reçoit des visites de ce type deux fois par mois.

« Ça arrive souvent. Ils n’ont pas l’air louches : ce sont de jeunes hommes qui se présentent bien et qui arrivent avec un calepin et un crayon. [...] Ça ne m’intéresse pas d’avoir de discussions avec eux et je coupe court généralement. Si je n’ai pas fait appel aux services d’un professionnel, je ne m’attends pas à ce qu’il se présente chez moi », constate-t-elle.

D’autres résidents des environs ont confirmé qu’ils recevaient régulièrement la visite de personnes offrant ce type de services. Certains ont porté la situation à l’attention du SPVQ.

Le sergent Poitras soutient que ce stratagème est répandu sur tout le territoire et bien connu des policiers. Il demande à ceux qui sont victimes de ces tentatives d’en informer les autorités.