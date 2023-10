Trois adresses de rembourreurs pour redonner une nouvelle vie à vos chaises

Accoudoir ou pattes cassés, siège qui s’affaisse... Avant de mettre au rebut ces chaises qui vous rendent service ou qui ont pour vous une valeur sentimentale, tournez-vous vers des pros qui sauront les remettre sur pied ! Voici des artisans de Montréal qui ont à cœur de désencombrer notre planète de ce mobilier qui peut encore servir et qui excellent à leur donner une deuxième vie.

Atelier La Repousse

Photo fournie par Atelier La Repousse

« Consommer moins le bois pour faire en sorte que les arbres repoussent » est la devise de Bruno, ébéniste, et de Lydia, experte en restauration de meubles, qui ont fondé cet atelier il y a 5 ans. Avec une explosion de clients pendant la pandémie, les commandes connaissent toujours un boum et leur calendrier est bien rempli. Ils touchent à tout type de meubles – tables de cuisine, de salon, commodes – et les chaises en bois à solidifier ou à réparer, qu’elles soient antiques ou modernes, sont parmi leurs projets les plus courants. Pour le rembourrage, ils collaborent avec des experts en la matière. Les photos avant et après des projets parlent d’elles-mêmes !

Photo fournie par Atelier La Repousse

Les Gaspilleurs

Un bouton qui a sauté, un ressort qui s’est décroché, un coussin renfoncé, une table égratignée ? Ce collectif d’ébénistes, de rembourreurs et de bricoleurs qualifiés réunit les talents de chacun pour donner une cure de rajeunissement à tout type de meuble. Parmi leurs projets fréquents : réparer une patte de chaise, refaire la finition d’un dessus de table, changer la bourrure et le recouvrement d’un fauteuil, transformer un meuble ou des armoires de cuisine pour les intégrer à un nouvel espace. Avec une cabine dédiée à la pulvérisation du vernis, leur service de finition promet une touche finale des plus soignée.

Foutu Tissu

Photo fournie par Foutu Tissu

Pour cette entreprise qui s’est bâti en 16 ans un portfolio bien étoffé, il n’y a pas de petit projet. De la réfection d’un fond de chaise de cuisine a un projet de banquette, de sofa ou de fauteuil, la passion d’Emmanuelle Dion, d’abord designer en art textile, n’a pas de limites. Elle offre un service complet de rembourrage et de recouvrement et une vaste gamme de tissus. Vous souhaitez refaire le dossier et l’assise d’une chaise de salle à manger ? Elle vous guidera dans votre projet et mettra à contribution son équipe d’ébénistes pour la restauration et la finition. En parallèle, sous le nom de Très Dion, elle a aussi sa propre ligne de tissus, de bancs et de poufs...

Pour en savoir plus :

Atelier La Repousse : Atelier La Repousse sur Facebook

Les Gaspilleurs : www.lesgaspilleurs.com

Foutu Tissu : www.foututissu.com

Très Dion : www.tresdion.com