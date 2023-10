Un taxi «comme neuf» devra être retiré du service

Un chauffeur de Québec espère que le gouvernement changera la loi limitant à 10 ans l’utilisation d’une voiture de taxi tellement sa Tesla S 2014 est toujours en bon état malgré ses 465 000 km.

Christian Roy a été un véritable précurseur en 2014 lorsqu’il a acheté une Tesla S pour l’utiliser comme taxi.

Mais son initiative pourrait bientôt se retourner contre lui puisque malgré un investissement important, il devra retirer sa voiture du service dans un peu plus d’un an, la loi québécoise limitant à 10 ans l’âge d’une voiture servant au transport rémunéré de personnes.

« Depuis cinq ans, je plaide ma cause auprès du gouvernement que ça n’a aucun sens d’enlever ma voiture de la route. Les clients qui ne connaissent pas les Tesla pensent qu’elle est neuve. Il n’y a rien à redire au niveau esthétique », affirme-t-il.

Martin Lavoie

« Les modèles S sont en aluminium, ils ne rouillent pas, poursuit-il. J’ai encore 380 km d’autonomie (sur 473 à l’origine). Il n’y a aucune raison de l’enlever de la route et que je sois obligé d’investir un autre gros montant. »

Choix déchirant

M. Roy estime ne jamais pouvoir se payer un autre modèle S s’il doit se plier à la règle.

« C’est 120 000 $ neuf. Si j’achète un usagé de quatre ans et que je dois le changer au bout de six ans, ce ne serait pas logique non plus. Je devrais probablement choisir un modèle plus petit, au détriment des clients », analyse le chauffeur.

Martin Lavoie

Malgré sa silhouette de berline, la S possède un hayon.

« Le coffre est très grand et les sièges rabattables. Je réponds aux appels de clients demandant des vans. Dans aucun autre modèle Tesla je ne vais retrouver autant de place pour les passagers en arrière et un si grand coffre ».

Un investissement à amortir

M. Roy calcule que de continuer à utiliser sa voiture durant cinq ans, par exemple, pourrait lui permettre de mettre suffisamment d’argent de côté pour un autre modèle S.

« J’ai payé deux ou trois fois plus cher ma voiture pour avoir de la qualité, j’ai électrifié mon taxi comme le gouvernement le souhaite, mais je n’ai pas plus de temps pour l’amortir. Ça ne fait aucun sens à mes yeux », se désole-t-il.

« Le gouvernement prône l’électrification des transports. Mais ça m’enlève le goût de continuer dans ce sens, je n’ai rien qui me pousse à continuer à investir », fait-il remarquer.

Le gouvernement ne plie pas

De son côté, le MTQ n’a pas démontré d’intention de changer la loi.

« La limite de 10 ans révolus [...] est le résultat d’un équilibre entre le coût d’amortissement, la sécurité et des critères liés au service attendu par la clientèle en matière de fiabilité, de confort et d’esthétique », a répondu Louis-André Bertrand, porte-parole du MTQ.

Ajoutant que le MTQ procède à l’analyse en continu de ses lois, M. Bertrand souligne qu’un véhicule de taxis qui a atteint la limite de 10 ans peut être revendu et utilisé comme voiture particulière.

Martin Lavoie

La revente n’est pas une option intéressante pour Christian Roy, les anciens véhicules de taxi perdant beaucoup plus de valeur qu’une voiture particulière.

Sous la loupe

Depuis qu’elle a huit ans, la voiture de M. Roy est soumise à deux inspections annuelles. Ces contrôles, selon lui, sont une bien meilleure indication de l’état du véhicule et devraient suffire à qualifier une voiture pour le taxi.

« Que la voiture ait 10, 12 ou même 15 ans, si elle passe l’inspection, elle sera plus sécuritaire que plein d’autres qui n’en passent aucune. Ce qui veut donc dire qu’il n’y a pas de voitures plus sécuritaires qu’un véhicule taxi, quel que soit l’âge », insiste-t-il.

Le chauffeur lance même une invitation aux décideurs.

« Tout ce que je demande c’est de rencontrer un haut placé du MTQ, et pourquoi pas (la ministre) Geneviève Guilbeault pour leur faire faire un tour. Je vais leur démontrer hors de tout doute que cette loi des 10 ans n’a pas lieu d’être en ce qui concerne ma Tesla ou les voitures électriques en général », conclut Christian Roy.

