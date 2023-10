Une chance pour Barron

Le retour de Mattias Norlinder à Laval est signe que le Canadien a choisi de donner une chance à Justin Barron à la ligne bleue.

On dit ça parce que Norlinder, qui est âgé de 23 ans, a connu un bon camp d’entraînement, ce qu’a corroboré Martin St-Louis.

«Norlinder continue de s’habituer avec la plus petite glace et il a eu un maudit bon camp, j’ai vraiment été impressionné par lui.»

«Je suis content d’être là, je suis satisfait de mon camp», a pour sa part avancé Barron.

Meilleur

Le défenseur néo-écossais de 21 ans estime qu’il a fait quelque chose de mieux par rapport à l’an passé dans le calendrier préparatoire.

«Quand je regarde mon camp de l’an passé, je n’étais pas super satisfait, a-t-il admis. Cette année, j’étais plus en confiance et j’ai essayé d’être plus assuré dans mon jeu.»

La décision de l’équipe de le garder à Montréal est le fruit d’une compétition à l’interne qui est nécessaire.

«Il va toujours y avoir de la compétition, a convenu Barron. Norlinder a connu un bon camp et je suis sûr qu’on va le revoir ici à un moment ou un autre.»

Ylönen est mûr

Si le Canadien avait souhaité renvoyer Jesse Ylönen à Laval, il aurait d’abord fallu que le Finlandais passe par le ballottage, mais ce n’est pas la raison pour laquelle il a été préféré à Emil Heineman.

«Il y a son expérience acquise l’an passé, a commencé Martin-St-Louis. Il est revenu plus lourd et je pense qu’il est prêt pour le prochain niveau.

«Je ne dis pas que Heineman n’est pas prêt, mais il faut voir ce dont on a besoin de lui pour qu’il continue d’évoluer et il va être dans une meilleure chaise à Laval, mais je ne serais pas surpris de le revoir ici cette année.»

On comprend par là que l’entraîneur-chef a bien aimé ce qu’il a vu du jeune suédois de 21 ans.

Apprentissage

Ylönen avait le sourire facile lundi midi et on le comprend. Après tout, il a disputé près de la moitié de la saison à Montréal l’an passé, soit 37 matchs, lors desquels il a amassé 6 buts et 10 passes.

«Je veux évidemment rester ici, je pense avoir travaillé fort pour y parvenir», a mentionné le choix de deuxième ronde en 2018.

Ylönen sait ce qu’il doit faire pour rester dans la LNH et il a une petite idée de la contribution qu’il peut apporter.

«Il y a beaucoup de choses que je peux encore améliorer, mais j’ai obtenu des minutes en désavantage et je pense que c’est un aspect de mon jeu qui s’est amélioré. Je pense que je peux contribuer de cette façon cette année.»