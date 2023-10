Une citation qui pose un problème

La « Pensée du jour » du 5 août dernier nous a interpellés, mon mari et moi. Je la cite telle que publiée : « Avoir des enfants ne fait pas plus de vous des parents qu’avoir un piano ne fait de vous un pianiste » de Michael Levine. Tous les deux nous pensons que lorsqu’on a un enfant, on devient immédiatement des parents. Sommes-nous de bons parents ? Ça, c’est une autre question !

Anonyme

Vous n’avez jamais entendu parler du second degré dans la langue parlée? « Le second degré consiste à amener à un sens plus subtil que la phrase veut le faire croire ». Tel est donc le cas dans la pensée que vous citez. Son auteur a justement voulu dire que le fait d’avoir des enfants ne fait de quiconque un parent, puisqu’à ses yeux, être parent signifie qu’il faut viser l’idéal d’être un bon parent, et non pas juste un parent au sens littéral du terme.