Voici la routine capillaire à adopter pour des cheveux en santé pendant la saison froide

À chaque saison, sa routine capillaire ! Alors que la saison froide approche à grands pas, il est essentiel d’incorporer de nouvelles habitudes à votre quotidien.

Durement éprouvée par la rudesse de l’hiver, votre chevelure pourra compter sur la routine capillaire des Nutricap pour préserver sa vitalité. La marque est numéro 1 des ventes au Québec dans la catégorie des produits de santé naturels pour les cheveux.

En effet, le froid mordant de l’hiver, combiné aux fluctuations de températures, a tendance à perturber la santé capillaire en rendant les cheveux secs et gras ou les pointes fourchues et cassantes.

De plus, le stress ou les variations hormonales (la ménopause ou les règles, par exemple) peuvent fragiliser les cheveux, provoquant ainsi une chute précoce de ceux-ci.

C’est pourquoi la marque Nutricap offre des solutions naturelles pour venir à la rescousse des cheveux et des ongles.

Voici la routine capillaire pour avoir des cheveux en santé cet hiver :

1. Intégrer un supplément alimentaire à votre routine

Ce n’est pas un hasard si la formule en gélule Nutricap Croissance cheveux & ongles est si populaire.

L’apport quotidien de deux gélules Nutricap permet d’offrir tous les nutriments essentiels à la vitalité des cheveux et des ongles.

Chaque gélule contient un complexe de CapilineTM, de l’huile de noix de Grenoble et du zinc : trois ingrédients qui favorisent la force, la souplesse, la brillance, le volume et qui stimulent la pousse des cheveux.

Des vitamines du groupe B et de la vitamine E ont aussi été ajoutées à la formule afin de renforcer les cheveux et prévenir les dommages causés par les radicaux libres.

2. Utiliser des produits capillaires adaptés

En utilisant des produits coiffants adaptés à la saisonnalité, il est possible de renforcer et protéger vos cheveux durant la saison froide. Les produits capillaires Nutricap pour cheveux secs et abîmés peuvent être utilisés au quotidien pour protéger la chevelure du dessèchement et des agressions extérieures.

Le shampooing Nutricap, enrichi à l’huile de germe de blé et à la vitamine E, soutient la santé capillaire, tout en apportant de la brillance et de la souplesse aux cheveux abîmés.

Quant à lui, le baume Nutricap, enrichi au beurre de karité, laisse un délicat parfum vanillé après le rinçage. En plus de renforcer la fibre capillaire, il facilite le coiffage pour laisser les cheveux plus souples et légers.

3. Renforcer les cheveux dès la racine

La Lotion Nutricap pour les cheveux fins et clairsemés redonne de la force et de la vitalité aux cheveux grâce à sa formule enrichie à la Prolytéine®.

Ce traitement sans rinçage peut être appliqué sur les cheveux secs ou humides et également en avant-shampoing. Deux fois par semaine, il suffit de vous offrir un massage doux, en utilisant le produit directement sur le cuir chevelu.

4. Adapter votre alimentation

Getty Images/iStockphoto

Durant la saison hivernale, les pointes de cheveux sont plus sèches et cassantes. Il est possible de renverser ce phénomène en adoptant une alimentation équilibrée. Ainsi, il faut prioriser des aliments riches en fer, en zinc et en cuivre, en plus de ceux qui contiennent des vitamines B8, B5 et E.

D’autres nutriments, tels que les protéines et les acides gras essentiels, vont aussi contribuer à restaurer l’équilibre et la beauté naturelle du cheveu.

5. Dorloter vos cheveux

Getty Images/iStockphoto

Pour avoir des cheveux forts et soyeux, même durant les mois les plus arides de l’année, il est essentiel d’adopter de bonnes habitudes capillaires.

Durant la saison hivernale, il est conseillé d’offrir des massages réguliers au cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine et réguler l’excès de sébum, de laver vos cheveux à l’eau tiède plutôt qu’à l’eau chaude pour favoriser la brillance et de limiter l’utilisation d’outils coiffants chauffants.

Enfin, une visite régulière chez le coiffeur permet à la chevelure de retrouver sa vigueur.

À l’approche de la saison froide, faites confiance à la gamme Nutricap des Laboratoires Nutrisanté, qui comprend des suppléments alimentaires et produits cosmétiques pour la santé et beauté des cheveux des femmes et des hommes.