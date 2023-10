15 000$ tombés du ciel pour d’ex-employés de l’État

Quelque 11 000 ex-employés de l’État, dont de nombreuses infirmières à la retraite, recevront bientôt un versement d’une valeur moyenne de 15 000$, gracieuseté d’un vieux fonds de pension sur le point d’être fermé.

Plusieurs infirmières retraitées, mais aussi d’ex-employés d’hôpitaux et du réseau scolaire, ont eu la surprise de recevoir un appel de Retraite Québec, récemment, pour les aviser d’un dépôt important à venir de 15 000$ et plus. Les autres ont eu droit à une lettre, lorsque la somme était moins importante.

C’est que l’organisme tenait à contacter directement les aînés visés par cette manne inattendue, avant de rendre l’information publique. Retraite Québec voulait ainsi éviter d’inspirer les fraudeurs face à une clientèle parfois vulnérable.

Le processus est maintenant terminé. «Tous les gens concernés ont reçu un appel et une lettre ou uniquement une lettre de Retraite Québec», précise son porte-parole, Frédéric Lizotte.

Des surplus

L’État québécois s’est récemment retrouvé avec un surplus issu des fonds de pension privés auxquels des employés des réseaux de la santé et de l’éducation cotisaient par le passé. À compter de 1973, ceux-ci ont été graduellement intégrés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), mais les retraitées les plus âgées reçoivent encore une portion de leur rente à partir de l’ancienne caisse, gérée en parallèle.

Depuis 2010, toutefois, cette cagnotte cumule des surplus importants, notamment en raison de la diminution du nombre de bénéficiaires.

Et puisque Québec verse déjà le maximum permis par la Loi sur les impôts, la décision a été prise de distribuer l’excédent sous la forme d’un montant forfaitaire. Par la suite, cette caisse parallèle sera définitivement intégrée au RREGOP.

La décision, votée par un comité paritaire, vise tous les bénéficiaires encore vivants au 31 mars 2020. C’est donc dire que le montant sera versé à la succession, si la personne est décédée entretemps. Les conjoints qui recevaient déjà une rente de survivant recevront également une somme forfaitaire.

Heureuses et médusées

Caroline Viviers, qui représente des retraités du domaine de la santé, ne cache pas sa joie. «C’est une excellente nouvelle», s’exclame la directrice générale du Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS).

Non seulement ses membres empocheront une somme substantielle, mais en plus la modification «n’affecte pas les rentes qu’elles reçoivent», souligne-t-elle.

Plusieurs infirmières retraitées étaient toutefois incrédules après avoir reçu l’appel, raconte Mme Vivier. «Il y en a qui se dise : “C’est-tu une arnaque?” Mais non, c’est vraiment le cas. C’est rare qu’on reçoive des montants [comme ceux-ci], mais quand on en reçoit, on est heureux», souligne-t-elle en riant.

Bien entendu, le RIIRS conseille à ses membres de consulter un planificateur financier afin d’éviter de payer trop d’impôts sur ce petit coup de pouce tombé du ciel. Celles qui ont droit à 15 000$ et plus pourront d’ailleurs recevoir le pactole en deux versements, afin de le répartir sur deux années financières.

En résumé

Versements moyens de 15 000$

Appels téléphoniques au-delà de ce montant

En deçà, une lettre a été envoyée

Plus de 15 000$: possibilité de réclamer deux versements

Toutes les personnes visées ont déjà été contactées