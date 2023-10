Attaque terroriste en Israël: forcée de se cacher pendant sept heures sous des corps

Une festivalière qui se trouvait parmi une foule de 3000 personnes lors d’une attaque terroriste du groupe Hamas en Israël samedi a dû se cacher sous des corps pendant plus de 7 heures pour échapper à la mort.

• À lire aussi: «Environ 1500 corps» de combattants du Hamas retrouvés en Israël

• À lire aussi: Les jumeaux d’un couple assassiné par le Hamas retrouvés cachés 14 heures plus tard

«Oui [on a été secourus] après 7 heures à se cacher sous des corps morts dans un abri à bombe. Je ne niaise pas», a relaté Lee Sasi dans une conversation avec une amie partagée sur Instagram, en ajoutant une image de corps s’entassant dans le petit abri, selon ce qu’a rapporté le «New York Post» lundi.

Écoutez la rencontre politique avec Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc via QUB radio :

La festivalière avait pris part toute la nuit à un party nocturne au moment où, en matinée samedi, le groupe Hamas aurait ouvert le feu sur la foule d’environ 3000 personnes, soulevant la panique parmi les participants qui auraient fui de tout bord tout côté, selon le média américain.

Mais selon une conversation avec une proche, la femme serait parvenue à prendre couvert à l’intérieur d’un abri à bombe, avec environ 35 autres personnes, avant que le groupe ne soit trouvé par des combattants Hamas qui aurait tiré sur lui aléatoirement, notamment avec des grenades.

Ce n’est qu’au bout de 7 heures que des secours les auraient joints, permettant aux dix d’entre eux toujours en vie de quitter le refuge.

«J’ai contacté ma famille ici et ils ont trouvé quelqu’un pour venir nous secourir. C’était des anciens soldats [...] Et apparemment, la personne qui est venue nous chercher, sa fille se trouvait dans le groupe. On a été si chanceux. C’est un miracle», a poursuivi la festivalière, selon les captures d’écran.

Au total, au moins 800 Israéliens auraient été tués lors des attaques tandis que plus de 2000 auraient été blessés. Plus de 150 personnes, incluant des touristes, seraient également détenues par les Hamas, selon les données du «New York Post».