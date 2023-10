CGI, le meilleur placement à vie de la Caisse de dépôt

Les prestigieux magazines Forbes et Times viennent d’encenser CGI, notre multinationale des services de conseil en technologie de l’information et en management. Forbes qualifie notre fleuron québécois de «l’une des meilleures firmes de conseil en management au monde» et Times de «l’une des meilleures entreprises au monde».

«Je suis bien fier de mon équipe!», de me dire à juste raison Serge Godin, le président exécutif du conseil d’administration de CGI. Quand il parle de son équipe, il fait référence à ses 90 250 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde, dont 7500 au Québec.

Et quant à nous, Québécois, il faut savoir que la phénoménale croissance de CGI nous a royalement enrichis par l’entremise de la Caisse de dépôt et placement. Le volume annuel d’affaires dépasse aujourd’hui les 14 milliards $, avec un bénéfice net de l’ordre de 1,6 milliard $.

La caisse

Le meilleur placement à vie de la Caisse fut à ma connaissance l’investissement de 1 milliard de dollars effectué en mai 2012 dans le Groupe CGI.

Cet investissement de la Caisse avait permis à CGI de mettre le grappin sur Logica, une multinationale européenne de services en informatique, spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes et l’externalisation.

Fondé en 1976 par Serge Godin et André Imbeau, le Groupe CGI est devenu un leader mondial de ce secteur depuis cette mémorable acquisition de Logica.

Par l’entremise de cet investissement réalisé sous le précédent PDG Michael Sabia, la Caisse avait obtenu un bloc de 46,7 millions d’actions au prix de 21,41$ l’action. Avec les 21,4 millions d’actions que la Caisse détenait déjà de CGI, elle s’était retrouvée avec un nombre total de 68,1 millions d’actions, soit 22,2% des actions en circulation.

En mai 2012, ce bloc de 68,1 millions de CGI valait 1,46 milliard de dollars.

Explosion du titre

Aujourd’hui, l’action de CGI se négocie autour de 135 $ pièce, soit 6,3 fois le cours de l’action de la société d’il y a 11 ans et demi. Le titre de CGI s’est ainsi apprécié au rythme annualisé de 16,25$!

Au fil des années et de la montée du titre, la Caisse a graduellement réduit son bloc d’actions de CGI à la suite d’une entente de rachat de ses actions par le Groupe CGI lui-même.

UNE FORTUNE

La Caisse a tout de même fait fortune avec son investissement dans CGI. Jusqu’à présent, elle a vendu des actions de CGI pour une valeur globale de 3,47 milliards de dollars.

À cela, s’ajoute la valeur «sur papier» des 19 178 365 actions qu’il lui reste dans son portefeuille, soit 2,6 milliards $.

Ainsi le placement de la Caisse dans CGI a rapporté jusqu’à maintenant un gain net de 4,6 milliards de dollars, dont 3,5 milliards $ ont déjà été encaissés et 1,1 milliard $ sur les actions de CGI que la Caisse détient encore dans son portefeuille.

Les trois principaux dirigeants de CGI sont:

Serge Godin, fondateur de CGI et président exécutif du conseil d’administration;

Julie Godin, coprésidente du conseil, vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques de l’entreprise;

George D. Schindler, le président et chef de la direction.