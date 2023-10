Cotes d'écoute du dimanche soir: «Chanteurs masqués» accroît son avance sur la concurrence

L’auteure-compositrice-interprète acadienne Édith Butler a été démasquée devant plus de 1,6 million de curieux et adeptes de Chanteurs masqués, dimanche soir, de loin le rendez-vous dominical le plus populaire de la télé québécoise.

Selon les chiffres préliminaires de la firme Numeris, Chanteurs masqués progresse même de semaine en semaine. L’émission avait caracolé les dimanches précédents, en attirant 1,37 million de curieux lors de la première de la troisième saison, le 17 septembre, puis 1,43 million le 24 septembre et 1,52 million le 1er octobre.

Photos fournies par TVA.

Révolution, qui avait perdu la deuxième place la semaine dernière au profit de Tout le monde en parle a devancé le rendez-vous de Guy A. Lepage. Révolution (1 002 500) a précédé TLMEP, qui est repassée sous la barre du million (937 000).

Suivent La poule aux œufs d’or (858 700), le TVA Nouvelles 18 h (753 100) et Le gros laboratoire (588 900).

Les cotes d’écoute du dimanche 8 octobre: