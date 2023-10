Des «résistants»? Non, des barbares!

Je ne suis pas un grand fan du ministre fédéral de l’Immigration Marc Miller.

Je trouve les cibles d’immigration du gouvernement Trudeau irresponsables, pour ne pas dire dangereuses.

Comme l’a écrit l’économiste Pierre Fortin dans L’actualité: «Si l’immigration temporaire se poursuivait au rythme explosif de 2022, il y aurait de sérieuses conséquences sur l’économie, les finances publiques et la francisation...»

LES MOTS JUSTES

Mais concernant les démonstrations de joie organisées dans les rues de Montréal par certains militants propalestiniens après l’attaque ignoble du Hamas contre Israël, monsieur Miller a trouvé les mots justes.

«J’ai honte et je suis dégoûté de voir ces scènes glorifiant la mort et la terreur, à Montréal, la ville que j’aime et la ville que je représente. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante.»

Tout est là.

Comme le disait Albert Camus: «Les terroristes ne sont pas des résistants, mais des barbares.»

Petite phrase que nos amis de la gogauche devraient méditer.

Croyez-le ou non, mais alors que des terroristes prenaient en otages des enfants de deux ans et des grands-mères de 85 ans, des «amis de la Palestine» (appuyés par leurs complices habituels, c’est-à-dire une poignée de syndicats et d’associations étudiantes qui applaudissent avec joie des meurtres d’enfants, mais se roulent en boule dès qu’on se trompe de pronom lorsqu’on s’adresse à un transgenre) distribuaient des bonbons dans le centre-ville de Montréal pour célébrer cette «grande journée»!

Oui, oui, vous avez bien lu: des bonbons!

Captures d’écran TVA Nouvelles.

MASSACRE DANS UN FESTIVAL

Samedi, des terroristes du Hamas (car il s’agit de «terroristes», et non de soldats) sont débarqués dans un festival de musique techno qui se déroulait près de Gaza et ont tué 260 personnes, surtout des jeunes.

«Ils tiraient partout, des deux côtés, de dire une jeune femme présente sur les lieux. J’ai vu des gens mourir tout autour.»

Voici ce qu’a publié le journal Libération: «Dans une vidéo très choquante qui a circulé après le carnage, on voit le corps inanimé et désarticulé d’une femme, allongé dans un pick-up à bord duquel se trouvent des combattants du Hamas, dont l’un a enroulé sa jambe autour de la taille de cette jeune femme. Un homme crache sur sa tête au moment où le véhicule démarre.»

Ça, c’est ce qui s’est passé sur le terrain. Des massacres de civils, des viols collectifs, des prises d’otages...

Et qu’est-ce qu’a écrit le chroniqueur et animateur québécois Raed Hammoud, sur son compte Twitter?

Il a fait un parallèle entre la résistance ukrainienne et la «résistance» palestinienne!

Entre l’armée de Zelensky (qui se bat contre des militaires) et les terroristes du Hamas (qui ciblent volontairement des civils innocents)!

À vomir...

LA LEÇON DE RENÉ LÉVESQUE

Au lendemain de la mort du ministre Pierre Laporte, assassiné par le FLQ, René Lévesque n’a pas mâché ses mots pour condamner ce crime odieux.

Pour lui, c’était un «geste inhumain» commis par des «fanatiques sauvages» à qui on ne pouvait que souhaiter «le pire des châtiments».

Une leçon de morale pour nos petits amis qui agitent depuis quelques jours le drapeau palestinien en signe d’allégresse.