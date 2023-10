Donald Trump écorche Joe Biden... et les Patriots

En plein discours en vue de la course à la présidentielle américaine, Donald Trump a fait une blague sur le mauvais début de saison des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Selon le site TMZ, pendant qu’il s’adressait à la foule rassemblée à Wolfeboro, au New Hampshire, Trump a comparé les négociations entre l’actuel président des États-Unis, Joe Biden, et le président chinois, Xi Jinping, à une partie de football entre une équipe secondaire et une bonne équipe de la NFL.

Cherchant un exemple d’une bonne équipe, il s’est exclamé : «J’avais l’habitude de dire les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J’aimerais pouvoir dire les Patriots. Bill Belichick est un bon gars et un excellent entraîneur, mais ils éprouvent de la difficulté».

Une mauvaise séquence

Les Patriots ont subi de cuisantes défaites lors de leurs deux dernières sorties : 38 à 3 la semaine passée contre les Cowboys de Dallas et 34 à 0 dimanche dernier face aux Saints de La Nouvelle-Orléans. Ce plus récent duel fut d’ailleurs le plus lourd revers par blanchissage jamais encaissé par les «Pats» depuis qu’ils sont dirigés par Belichick.

«Que se passe-t-il avec les Patriots?, a demandé le 45e président des États-Unis. Il est un excellent entraîneur. Il trouvera un moyen de replacer l’équipe, mais ce n’était pas un bon match l’autre soir, n’est-ce pas?»

En janvier 2021, à la suite de l’assaut du Capitole américain, l’octuple champion du Super Bowl avait décliné la médaille présidentielle de la Liberté offerte par Trump, ce qui n’avait pas plu au républicain, mais les deux hommes semblent avoir fait la paix depuis.

La Nouvelle-Angleterre est actuellement en dernière place de la section Est de l’Association américaine de la NFL avec une fiche de 1-4. En 2022, le club a raté les éliminatoires pour seulement la deuxième fois depuis 2009.