EN IMAGES | Cette populaire chaine de restauration rapide revampe ses succursales

La concurrence est particulièrement forte dans le milieu de la restauration rapide, de sorte que Burger King prévoit remodeler ses succursales pour attirer la clientèle.

Les clients qui entreront dans les établissements Burger King «commenceront à voir quelque chose de différent en 2024», a déclaré Tom Curtis, président de Burger King US & Canada.

La marque a officiellement dévoilé le nouveau design de ses restaurants à l’occasion de la convention des franchisés de l’entreprise la semaine dernière.

À l'heure actuelle, deux restaurants Burger King ont été réaménagés avec le décor dénommé «Sizzle», rapporte CNN Business.

L'ouverture d'autres restaurants modernisés est prévue pour l'année prochaine.

Les nouvelles succursales sont notamment dotées de kiosques de commande numérique et de voies simplifiées pour le service à l'auto et la cueillette.

À l'avenir, «nous allons nous concentrer sur ce qui représente la majeure partie de notre chiffre d'affaires, à savoir le service au volant», a précisé M. Curtis.

Depuis un an environ, les franchisés, qui exploitent la majorité des restaurants Burger King, ont obtenu des permis et trouvé des entrepreneurs, a encore indiqué le président de Burger King US & Canada.

D'ici à la fin de l'année 2024, environ la moitié des restaurants américains devraient être dotés du design Sizzle ou Garden Grill.