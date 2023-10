En référence aux soins de fin de vie et à l’aide médicale à mourir

J’ai apprécié votre réponse à celle qui signait « Madame Micheline Saint-Pierre Otis » qui se prononçait contre l’aide médicale à mourir. Le jour où elle souffrira le martyr à l’approche de sa mort qu’elle souhaite « totalement naturelle », j’aimerais voir si elle ne demandera pas un peu de morphine pour soulager ses maux. Un moyen pas très naturel en passant.

Elle parle de l’aide médicale à mourir comme si une telle décision se prenait sur un coup de tête, sans donner la chance de se réconcilier avec nos proches. En quoi le fait de mourir sans aide médicale est-il garant d’une telle réconciliation, ni même d’avoir le temps de dire adieu à ses proches ? Si on se fie à l’histoire, les religions ont souvent été les déclencheurs de nombreuses guerres.

Encore au 20e siècle, l’Église obligeait les femmes à enfanter même si leur état de santé les mettait à risque de mourir en couches. Une personne de ma famille a même arrêté d’aller à l’église, car quand elle a dit au curé en confession que son médecin l’avait prévenue qu’une autre grossesse mettrait sa vie en danger, elle s’est fait répondre qu’elle ne devait en aucune circonstance empêcher la famille.

Madame Saint-Pierre Otis peut bien continuer à vanter les mérites de l’Église catholique, mais elle aurait intérêt à se réconcilier tout de suite avec ses proches sans attendre à la fin de sa vie au cas où elle n’aurait pas le temps de le faire. C’est son droit le plus strict de croire en son Dieu, mais qu’elle laisse donc aux autres le droit de choisir pour eux, tout comme celui de décider de leur vie et de l’heure de leur mort.

Pouvoir bénéficier de l’aide médicale à mourir est quelque chose de très humain, et ça me rassure de savoir que j’aurai le choix d’y recourir en temps et lieu. Je souhaite à Madame Saint-Pierre Otis de ne pas avoir à partir dans de grandes souffrances ou devoir assister aux souffrances inutiles des êtres qu’elle aime.

Lina Rosa

Je trouve intéressant de souligner que recevoir un soin palliatif n’est pas non plus une manière « naturelle » de mourir. En des temps pas si lointains, les gens enduraient parce qu’il n’existait pas grand-chose dans la pharmacopée pour adoucir leur fin. Il y avait aussi le fait que l’Église mettait l’accent sur les récompenses célestes accordées à ceux et celles qui enduraient leurs souffrances pour expier les fautes de leur vie. Heureusement, les temps changent.