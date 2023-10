EN VIDÉO | Une alerte se déclenche lorsqu'elle est en direct sur LCN

Megane Dreyfuss se préparait à donner une entrevue sur les ondes de LCN lorsqu’une nouvelle alerte à la bombe s’est déclenchée dans son domicile, à Tel-Aviv, mardi matin.

«Vous appelez au mauvais moment», lance l’entrepreneure au moment d’entrer en ondes alors qu’elle venait tout juste de s’enfermer dans son bunker avec les membres de sa famille.

«On est dans la chambre forte maintenant», explique l’Israélienne sur la vidéo quelques instants d’être en direct à la télé.

«Je suis désolé, je m’étais mise au calme et on a dû courir dans la chambre forte, car il y a une sirène en ce moment sur Tel-Aviv», raconte-t-elle. «On a l’habitude, malheureusement, on en a eu trois aujourd’hui. On pense aux personnes du sud qui ont quatre, cinq, dix fois plus d’alertes que nous, mais donc voilà, c’est la situation d’Israël aujourd’hui.»

La dame qui raconte les dernières heures est allée faire quelque course afin de s’assurer d’avoir assez de denrées pour tenir.

«Il a été assez difficile de trouver de l’eau hier soir», explique-t-elle en ajoutant que la ville était déserte.

«Tel-Aviv est totalement vide, on entend les oiseaux, c’est quelque chose qu’on aurait jamais pensé entendre dans une métropole où il y a des millions d’habitants. Malheureusement, Tel-Aviv est très très très silencieuse, trop silencieuse», conclut la femme.

