Israël a le droit d’exister, la Palestine aussi

La haine frappe encore, de manière encore plus barbare, de manière encore plus horrible.

Des centaines d’Israéliens ont été lâchement massacrés par des terroristes du Hamas.

Rien ne peut justifier le meurtre de civils, de femmes, d’enfants et de jeunes qui ne cherchent qu’à vivre. Rien ne peut l’expliquer ni ne peut diminuer l’horreur perpétrée.

On ne peut et on ne doit pas nuancer l’horreur, j’en conviens. Il faut la dénoncer de manière ferme et sans équivoque. Mais il faut faire certains rappels pour comprendre la situation de manière globale et la remettre dans le contexte d’un conflit ayant plus de 75 ans d’existence.

Commençons par le Hamas: cette organisation terroriste n’est pas et ne doit jamais être confondue avec le peuple palestinien. Il s’agit d’un groupe de barbares qui commet régulièrement des exactions des plus horribles. Ils tiennent plus d’une centaine d’Israéliens actuellement en otages, en plus de plusieurs millions de Palestiniens qu’ils utilisent comme boucliers humains depuis plusieurs années. Israéliens et Palestiniens sont donc des victimes du Hamas. Être sensible et sympathique à la cause palestinienne, c’est dénoncer le Hamas. C’est important de le rappeler.

AFP

Parlons ensuite du gouvernement israélien: encore une fois, il est important de faire la distinction nette et précise entre le gouvernement d’extrême droite de Netanyahou et le peuple israélien. D’ailleurs, le gouvernement est secoué depuis plusieurs mois par une contestation populaire sans précédent due à une réforme du système de justice, diminuant le pouvoir de la Cour suprême israélienne comme gardienne de la démocratie et de la règle de droit. Il s’agit d’un débat interne qui est tout de même représentatif de la division entre le peuple et le gouvernement. Le gouvernement israélien n’est pas le peuple israélien. On peut être pro-Israël, défenseur du droit de l’État israélien d’exister dans la paix et la sécurité, et dénoncer le gouvernement de Netanyahou. C’est aussi important de le rappeler.

D’ailleurs, le gouvernement promet d’affamer et d’assoiffer, littéralement, la population gazaouie en représailles aux activités terroristes du Hamas. On parle de la population palestinienne officiellement comme des animaux. Ce n’est pas très glorieux et c’est certainement condamnable sur le plan du droit international et sur le plan humanitaire.

Il faut le dire, le terrorisme n’est jamais la réponse. La violence ne doit jamais être une option. Le meurtre ne doit jamais être envisagé. La vengeance ne fait que des victimes civiles, et perpétue le cycle de la mort. Et cette mort ne devrait jamais être une réponse. Jamais. Nulle part, sur aucun territoire, contre aucun peuple.

Israël a le droit d’exister, Israël doit exister. La Palestine également. Et leurs jeunes devraient pouvoir danser et fêter, ensemble, en toute insouciance et en toute sécurité.