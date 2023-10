Jake Allen obtiendra le premier départ de la saison contre les Maple Leafs

Le Canadien a fait son choix. Jake Allen sera le gardien de confiance pour le premier match de la saison contre les Maple Leafs, mercredi, à Toronto.

« Je cherchais à m’améliorer tous les jours durant le camp, a dit Allen. Je joue dans la LNH depuis longtemps, j’en suis à mon 16e camp. Quand tu vieillis, tu comprends mieux ce dont tu as besoin et ce dont tu n’as pas besoin. Je me sens bien et j’ai hâte à cette nouvelle saison. »

