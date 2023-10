La courtoisie au volant est une vertu de plus en plus oubliée au Québec

Voici un aide-mémoire à l’intention de ceux et celles qui ne supportent plus que les personnes âgées prennent leur temps pour traverser les rues à pied, afin qu’ils et elles y réfléchissent à deux fois au volant avant de dépasser sur la route, et ne foncent pas pour traverser les intersections quand le feu tourne au vert.

Encore la semaine dernière, je me suis fait faire un doigt d’honneur parce que je ne roulais pas assez vite au goût du conducteur d’un gros VUS noir pressé, qui m’a hurlé de « remettre pour de bon mes clés à la SAQ ».

Je me considère encore parfaitement capable de conduire, et ça m’assure une certaine indépendance, même si je prends fréquemment les transports en commun pour protéger l’environnement. À ce propos, pourquoi tous ceux et toutes celles qui ne supportent pas les autres sur la route ne les prennent-ils pas, les transports en commun ? Ça leur calmerait les nerfs.

Papi encore vert à 67 ans

On ne le dira jamais assez que la courtoisie au volant est une valeur essentielle pour assurer le respect de la vie de tous les citoyens. Malheureusement, le bilan routier des derniers mois tend à vous donner raison de sonner l’alarme.