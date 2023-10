Le «Tour du bloc» de Michel Rivard: «Ce n’est vraiment pas une tournée d’adieu»

À 72 ans, Michel Rivard n’est pas près d’accrocher sa guitare. Si Le tour du bloc est un spectacle anniversaire soulignant ses 50 ans de carrière, «ce n’est vraiment pas une tournée d’adieu», lance l’auteur-compositeur-interprète qui est la preuve vivante qu’on peut avoir une riche carrière en chantant uniquement en français.

«Mon âge, je l’assume totalement. Ce spectacle n’a pas du tout l’aspect d’une tournée d’adieu. C’est plutôt un moment de réflexion pour être fier de ce qu’on a fait, pour aller ensuite faire un autre tour du bloc. J’ai déjà plusieurs choses en tête», explique Michel Rivard.

Le pouvoir de la musique en français

Ce concert – dont la tournée se poursuit jusqu’au printemps 2024 et dont l’album live paraîtra le 20 octobre – s’accompagne de belles fiertés pour l’ancien membre de Beau Dommage. Il suscite une forte réaction émotive chez les spectateurs qui y replongent dans leurs souvenirs et il prouve que la chanson française est toujours bien vivante.

Le chanteur, qui a reçu le titre de Compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec en 2022, affirme d’ailleurs ne pas craindre la disparition de notre langue française, notamment en chanson. Il croit plutôt au pouvoir de la vigilance et de l’éducation.

«Cela va évoluer. Les gens qui croient en la beauté de la langue française doivent la faire aimer et cela se fait par la culture. On ne doit pas s’alarmer que des mots en anglais se glissent ici et là, car nous-mêmes à 17 ans, on parlait avec des mots en anglais et on écoutait majoritairement de la musique en anglais, et cela ne nous a pas empêchés de créer en français», dit le récipiendaire de 16 Félix.

Chantal Poirier

Jamais sûr de lui

S’il n’a plus jamais le trac avant un concert, Michel Rivard admet ne jamais être sûr de lui. Ce qui garde chez lui la flamme allumée et l’excitation intacte.

Le secret d’une longue carrière selon l’artiste qui sera intronisé mercredi au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, la même soirée que le seront Marjo et Jean Millaire... Ne jamais s’asseoir sur ses lauriers.

«Tout ce qui peut être trophées, reconnaissances et intronisation, ce sont des tapes sur l’épaule extraordinaires et de grandes motivations. Bien plus que de penser que je suis rendu quelque part», explique le comédien qu’on pourra voir dans les prochaines saisons des séries Nuit blanche et L’œil du cyclone.

«Je me sens toujours en chemin. J’ai toujours fait ce que je voulais faire et j’ai survécu en adaptant mon tir. J’ai toujours l’impression que ma chanson la plus importante n’a pas encore été écrite et cela est tant mieux, car c’est mon moteur», ajoute-t-il.

La retraite? Très peu pour le chanteur qui considère qu’une journée sans un élément de créativité en est une ratée. Prudent, sage, et faisant tout pour se garder en forme, Michel Rivard a pour objectifs de durer dans la qualité, de rester créatif et de savoir se retirer le temps venu.

Chantal Poirier

Michel Rivard à propos de:

La relève musicale: «Je suis totalement encouragé par l’audace de ce que j’entends. On reconnaît à la fois la tradition et une autre gang qui fait une musique qui n’existait pas quand on a commencé. Je me fais un devoir de lire les journaux spécialisés, de regarder et d’écouter ce qui sort.»

Ses 50 ans de carrière: «Cela a passé très très vite. C’est une tresse qui s’entrecroise, la carrière, la vie de famille, de couple, d’amis et la création. J’ai toujours essayé d’équilibrer cela et cela a fait que cela a passé très vite.»

La mort de ses amis et sa propre mort: «J’y pense constamment et avec sérénité. Comme tout le monde, je n’ai pas hâte, mais ça me fait moins peur que je croyais que cela me ferait à mon âge, quand j’étais jeune. J’y pense et je me pose des questions, sur l’univers, la foi... Je n’ai aucune réponse et bien des questionnements.»

-Le spectacle Le tour du bloc a obtenu trois nominations au prochain gala de l’ADISQ, dont celle du spectacle de l’année. L'album live de ce spectacle paraîtra le 20 octobre prochain.