Le film «Testament» démarre en force au box-office

Lancée jeudi passé sur 77 écrans à travers la province, la comédie satirique Testament, 15e long métrage du cinéaste Denys Arcand, a enregistré le meilleur démarrage au box-office pour un film québécois depuis mars 2020.

Profitant d’un long week-end pluvieux – des conditions idéales pour une sortie au cinéma –, Testament a récolté plus de 400 000$ pendant ses premiers jours à l’affiche. Selon le distributeur TVA Films, il s'agit «sans contredit» du «film québécois le plus performant pour ses recettes de vendredi, samedi et dimanche, et ce, depuis la réouverture des cinémas suite à la pandémie».

«TVA Films est très fière et heureuse de ce départ exceptionnel pour Testament. Le talent de Denys Arcand et Denise Robert pour créer des films uniques, qui suscitent des réflexions et qui créent l’évènement, est précieux pour notre culture et notre société. Merci au public québécois d’être au rendez-vous et de faire de Testament un tel succès», a souligné par voie de communiqué Yann Paquet, vice-président Québecor Contenu.

«C’est pour le public que nous créons des films et nous sommes particulièrement reconnaissants qu'il soit au rendez-vous et qu'il se forge sa propre opinion», a indiqué pour sa part Denise Robert, productrice chez Cinémaginaire.

Dans Testament, le réalisateur du Déclin de l'empire américain et des Invasions Barbares brosse un portrait cinglant de notre société en se moquant notamment de la rectitude politique, de la culture de l’annulation et du manque de respect envers les aînés. Le film raconte l’histoire de Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard), un célibataire de 70 ans dépassé par son époque qui attend paisiblement la mort dans une résidence pour personnes âgées. Son quotidien sera chamboulé par l’arrivée d’un groupe de jeunes activistes qui exigent la destruction d’une fresque historique qu’ils jugent raciste envers les peuples autochtones et qui orne un mur de sa paisible résidence.

Une hausse pour Simple comme Sylvain

Testament n’est pas le seul film québécois à avoir connu du succès au box-office pendant la fin de semaine de l’Action de grâce. La comédie romantique Simple comme Sylvain, de la réalisatrice Monia Chokri, a enregistré son meilleur week-end en salle depuis sa sortie, avec une récolte de 160 000$ de vendredi à dimanche – une hausse de 38% par rapport aux chiffres de la fin de semaine précédente.

Sorti le 22 septembre dernier, le film totalise à ce jour des recettes de plus de 660 000$ au box-office québécois.

Enfin, pour un second week-end d’affilée, c’est La Pat’ Patrouille: la super patrouille – le film qui s'est emparé du premier rang du box-office québécois. Présenté sur plus de 80 écrans à travers la province, le film d’animation familial a récolté plus de 600 000$ (incluant la journée de lundi) pendant la longue fin de semaine.