Leafs : «Ça compte beaucoup pour moi» - Fraser Minten

Personne ne l’attendait au début du camp d’entraînement, pas même l’entraîneur-chef Sheldon Keefe. Pourtant, c’est bel et bien vrai : à seulement 19 ans, l’attaquant Fraser Minten a réussi à percer la formation des Maple Leafs de Toronto.

«Cela veut tout dire, a affirmé Minten après la séance d’entraînement des Leafs lundi matin, selon le quotidien "Toronto Sun". C’est un rêve que j’ai depuis que j’ai commencé à jouer au hockey de bénéficier d’une chance comme celle-ci. Ça compte beaucoup pour moi.»

• À lire aussi: Rangers: le sort d’Alexis Lafrenière en suspens

• À lire aussi: LNH: Jake Guentzel file le parfait bonheur à Pittsburgh

• À lire aussi: LNH: ces joueurs qui ont créé une forte première impression

Bien que son évaluation continue et qu’il puisse toujours être rétrogradé avec les Blazers de Kamloops dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), son entraîneur a été impressionné par sa progression depuis la fin de la saison dernière.

«Il est plus rapide, plus gros et plus fort, a dit Keefe. La compétitivité, l’intelligence, les bonnes habitudes de travail et l’application des détails sont au cœur de son jeu. Ce sont toutes des facettes généralement plus difficiles à assimiler pour un joueur issu des rangs juniors. Lui, il arrive ici et les maîtrise déjà.»

Comme Minten est toujours d’âge junior, les Maple Leafs ont la possibilité de lui faire jouer un maximum de neuf parties sans écouler une année sur son contrat de recrue.

Rencontres déterminantes

Lors de l’entraînement de lundi en vue du premier match de la saison contre le Canadien de Montréal, mercredi soir à Toronto, Minten était au centre de la troisième ligne en compagnie de Matthew Knies, avec qui il a connu beaucoup de succès lors du calendrier préparatoire, et Calle Järnkrok.

C’est d’ailleurs après les deux rencontres préparatoires en deux soirs face au Tricolore que Fraser Minten a commencé à croire en ses chances de jouer dans la LNH dès cette saison.

«Après ces rencontres, durant lesquelles j’ai pu tirer mon épingle du jeu contre des joueurs de qualité, j’ai commencé à croire en mes chances.»

En 2022-2023, l’attaquant originaire de Vancouver a récolté 31 buts et 67 points en 57 rencontres avec les Blazers. Il a été choisi par les Maple Leafs au deuxième tour du repêchage de 2022.

Les Maple Leafs, eux, ont terminé la saison au deuxième rang de la section Atlantique. Ils ont réussi à passer au deuxième tour des séries pour la première fois depuis 2004, mais ils se sont ensuite inclinés en cinq matchs contre les Panthers de la Floride.