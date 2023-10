Les jeux vidéo rendent-ils plus heureux?

Une vaste enquête universitaire internationale réalisée auprès de 12 847 joueurs actifs âgés de 16 ans et plus dans 12 pays a révélé qu'en plus du divertissement, les jeux vidéo procurent aux joueurs canadiens et internationaux un certain nombre de bienfaits sociaux et émotionnels.

Cette étude appelée Le Pouvoir du jeu a été commanditée par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) en partenariat avec l’organisation Entertainment Software Association et les associations commerciales de jeux vidéo en Australie, en Europe et en Corée du Sud.

Principal motif : le plaisir de jouer

Du communiqué, « le sondage a révélé qu'en plus du divertissement, les jeux vidéo procurent aux joueurs canadiens et internationaux un certain nombre de bienfaits sociaux et émotionnels. Les données recueillies auprès des Canadiens montrent que le plaisir est la principale raison pour laquelle les gens jouent à des jeux vidéo (74 %), mais qu'ils jouent aussi pour une variété d'autres raisons, notamment pour garder leur esprit éveillé (43 %) et parce que jouer à des jeux leur permet d'explorer de nouveaux mondes et de nouvelles idées (28 %) ».

Association canadienne du logiciel de divertissement

Pour les Canadiens : favoriser la santé mentale, mieux gérer le stress

Au pays, 29 % des répondants canadiens ont également déclaré jouer à des jeux vidéo pour maintenir ou améliorer leur santé mentale, une proportion plus importante que la moyenne mondiale (24 %).

« Plus des trois quarts des répondants canadiens (76 %) ont déclaré que jouer à des jeux vidéo les aide à gérer leur stress (71 % à l'échelle mondiale), et 63 % d'entre eux ont également déclaré que jouer à des jeux vidéo les aide à gérer leur anxiété (61 % à l'échelle mondiale).

Parmi les autres bienfaits sur le plan de la santé mentale, 67 % des joueurs canadiens conviennent que jouer à des jeux vidéo les aide à se sentir plus heureux (64 % à l'échelle mondiale), tandis que 54 % affirment que les jeux vidéo les ont aidés à traverser des moments difficiles dans leur vie (52 % à l'échelle mondiale). »

Toutes ces données confirment les précédentes études qui, globalement, rassemblent les gens et renforcent la communauté. Pour Jayson Hilchie, président et chef de la direction l'ALD, « ce sondage mondial illustre que les bienfaits sociaux et émotionnels du jeu vidéo sont ressentis par une base diversifiée de joueurs de partout sur la planète qui jouent à des jeux vidéo pour s'amuser, se détendre et atténuer leur stress. Ils partagent également de plus en plus cette expérience avec leur famille et une communauté grandissante d'amis en ligne. »

Pour plus de détails, la fiche d’information suivante résume, chiffres à l’appui, les principaux bienfaits apportés par les jeux vidéo.