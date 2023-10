LNH : cinq joueurs qui ont réussi leur essai professionnel

Jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est un exploit en soi, mais y demeurer est une autre paire de manches. Certains joueurs ont dû convaincre une formation de leur faire une petite place grâce à des essais professionnels.

Voici cinq joueurs qui ont profité pleinement de leur camp d’entraînement cet automne :

Noah Gregor, Maple Leafs de Toronto

L’ancien des Sharks de San Jose s’est retrouvé sans contrat au terme de la dernière campagne, mais les Leafs l’ont invité à se battre pour une place sur le quatrième trio. Gregor, 25 ans, a connu un fort camp, marquant notamment face au Canadien de Montréal en match préparatoire. Celui qui s’est entendu sur les termes d’un pacte d’un an pour 775 000 $ a amassé 40 points en 120 rencontres au cours des deux plus récentes saisons.

Austin Watson, Lightning de Tampa Bay

Le bagarreur de 31 ans a prouvé qu’il avait sa place avec le Lightning, lui qui remplacera en quelque sorte Patrick Maroon, parti au Minnesota. Watson est un joueur qui aime déranger et qui n’hésite pas à se salir les mains. Il a été le quatrième joueur le plus puni de la LNH l’an dernier avec les Sénateurs d’Ottawa. Rappelons qu’il a été repêché aussi haut qu’au 18e rang en 2010, par les Predators de Nashville.

Colin White, Penguins de Pittsburgh

White, un joueur de centre, s’est entendu avec les Penguins sur les termes d’un contrat à deux volets. Le pivot de 26 ans s’accroche comme il le peut: le pacte de six ans devant lui rapporter 28,5 millions $ a été racheté par les Sénateurs avant la dernière campagne. L’Américain a prouvé son utilité avec les Panthers de la Floride en 2022-2023, amassant 15 points en 68 matchs et participant aux 21 matchs de ces derniers en séries.

Zach Aston-Reese, Red Wings de Detroit

C’est la deuxième année consécutive où Aston-Reese remporte son pari. En octobre 2022, les Leafs avaient craqué pour lui, mais pas suffisamment pour lui consentir un second contrat. C’est avec les Hurricanes de la Caroline que le polyvalent attaquant a disputé le camp d’entraînement. Il a toutefois été libéré vendredi et les Red Wings l’ont engagé deux jours plus tard. Le patineur de 29 ans débutera l’année dans la Ligue américaine.

Max Willman, Devils du New Jersey

Willman n’est pas le plus connu de ce groupe, mais il constituera un atout pour la profondeur des Devils. L’athlète de 28 ans a disputé 50 matchs avec les Flyers de Philadelphie, bien qu’il ait passé la majorité de la dernière campagne avec leur club-école. Avec son avenir à court terme assuré, il a été cédé aux Comets de Utica après un passage au ballottage.

Ils ont toujours une chance : Sam Gagner et Adam Erne (Oilers d’Edmonton), Libor Hajek (Penguins de Pittsburgh), Danton Heinen (Bruins de Boston), Jackson Cates (Islanders de New York).

