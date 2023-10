LNH : l’entraîneur des Kings de 1993 combat le Parkinson

L’entraîneur-chef ayant perdu la finale de la Coupe Stanley du printemps 1993 contre le Canadien de Montréal, Barry Melrose, doit affronter un adversaire nettement plus redoutable : la maladie de Parkinson.

Son collègue de longue date au réseau américain ESPN, John Buccigross, a révélé mardi que l’homme de 67 ans a délaissé ses fonctions pour des raisons évidentes. Il œuvre pour cette chaîne depuis 1996, l’un de ses rôles importants étant de commenter l’actualité relative à la Ligue nationale de hockey (LNH) en studio.

«Barry Melrose [...] s’éloigne de notre famille à ESPN afin de passer plus de temps avec la sienne. J’ai travaillé avec Barry pendant plus d’un quart de siècle. Il y a eu des bières froides et des rires chaleureux aux bars à cigares. Homme très intelligent qui réagissait vite, il arrivait toujours tôt et était tiré à quatre épingles. Je l’aime et il va me manquer», a rédigé Buccigross sur son compte X.

Melrose a dirigé les Kings de Los Angeles de 1992 à 1995. À sa deuxième campagne en Californie, il a vu les siens s’incliner devant le Tricolore en finale; quelque peu après cette défaite, il a d’ailleurs critiqué son vis-à-vis Jacques Demers, qui avait demandé à l’arbitre Kerry Fraser de mesurer le bâton (illégal) du défenseur Marty McSorley tard dans le deuxième duel. Cette décision a changé le cours de la série, car Montréal a profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité dans l’affrontement et éventuellement l’emporter en prolongation. Le Canadien a gagné les trois rencontres suivantes.

L’ancien hockeyeur a également été à la barre du Lightning de Tampa Bay pour seulement 16 parties en 2008-2009. Comme joueur, il a connu une carrière de 300 matchs et de 728 minutes de punition dans la LNH de 1980 à 1985.

