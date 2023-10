Derniers joueurs retranchés du camp du Canadien: Norlinder et Heineman sont près du but

Mattias Norlinder et Emil Heineman ont été les deux derniers joueurs retranchés du camp d’entraînement du Canadien et ils étaient loin d’avoir la moue à Laval mardi.

Les deux Suédois étaient même de fort bonne humeur, Heineman s’employant à tenter de faire rire son compatriote pendant qu’il s’entretenait avec les médias.

«Je suis très motivé, je pense que nous allons avoir beaucoup de plaisir, nous aurons une très bonne équipe et j’ai hâte», a lancé Heineman quelques minutes plus tôt.

«J’ai l’impression d’avoir tout donné et j’espère avoir laissé une bonne impression parce que c’est tout ce que je peux contrôler», a ajouté l’ailier gauche qui a disputé quatre matchs préparatoires sans obtenir de points, mais il en a marqué dans le calepin de la direction.

Plus à l’aise

Même si peu d’observateurs lui accordaient une chance de rester à Montréal pour amorcer la saison, Norlinder a bien failli y parvenir, lui qui a récolté un but et deux passes en quatre matchs préparatoires.

«L’expérience a été bien meilleure que l’an passé quand j’avais connu un lent départ», a reconnu le défenseur de 23 ans.

À sa première année complète chez le Rocket, l’an passé, Norlinder a amassé 2 buts et 17 mentions d’aides en 67 rencontres. C’est une récolte honnête, mais sans plus pour un défenseur offensif et il explique pourquoi.

«J’ai l’impression que l’année dernière, j’étais plus hésitant, je ne savais pas toujours quand me porter à l’attaque alors je restais derrière ou j’allais changer plutôt que de rejoindre la montée de mon équipe.

«Lors du camp cette année, j’ai eu l’impression d’être un joueur complètement différent, j’étais plus confiant avec la rondelle et je dois continuer de jouer de cette façon maintenant que je suis de retour ici.»

Photo Martin Chevalier

Progression

Jean-François Houle a vu Norlinder se développer sous ses ordres l’an dernier, c’est un joueur différent qu’il retrouve cette saison.

«On est super contents pour lui, je pense que ç’a porté fruit la dernière année qu’il a passée dans la Ligue américaine. Il l’a dit publiquement qu’il était capable d’être meilleur et je pense que présentement, il a beaucoup de confiance.

«J’ai vu plus de constance dans le camp, il ne faut pas juste que ce soit un bon match puis trois mauvais, il faut que ce soit jour après jour et je pense qu’il est capable de le faire.»

Houle entend jumeler Norlinder à Logan Mailloux à la ligne bleue. Dans le cas de Heineman, il va fort probablement se retrouver à la gauche de Philippe Maillet et Joshua Roy sur un premier trio qui pourrait être explosif. Dimanche, dans une victoire de 5 à 2 contre les Sénateurs de Belleville, Maillet a marqué un but et Roy a récolté trois passes.

«J’espère être un bon complément. Ce sont deux très bons joueurs et si nous pouvons trouver notre chimie rapidement, je pourrai les aider», a avancé Heineman.

Photo Martin Chevalier

Mesar attend

Par ailleurs, Jean-François Houle ne sait pas encore où jouera Filip Mesar cette saison. Le choix de première ronde (26e) de 2022 est âgé de 19 ans et peut être retourné aux Rangers de Kitchener, dans la Ligue junior de l’Ontario.

«On n’est pas sûr encore, on a encore des meetings avec Montréal et les dirigeants. On va en parler cette semaine et on va voir.»

Mesar avait disputé le premier match du Rocket, la saison dernière, avant de prendre le chemin de Kitchener.

«C’est possible qu’il reste ici toute l’année, a aussi avancé Houle. Il a bien fait lors du dernier match préparatoire, c’est un joueur qui peut apporter de l’offensive, mais il faut être sûr qu’on peut lui donner de la glace de qualité.»

